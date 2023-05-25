Защита за семью печатями

В пояснительной записке к принятым Госдумой 24 мая в первом чтении поправкам в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» необходимость их принятия объясняется «возникновением новых угроз безопасности РФ в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины, санкционного давления западных стран, участившимися в связи с этим случаями несанкционированных выездов за границу лиц, осведомленных в сведениях, составляющих государственную тайну, с одновременным оформлением документов для постоянного проживания на территории иностранных государств, и значительной активизацией деятельности иностранных спецслужб».

С тем, что многие госслужащие, имеющие доступ к стратегическим секретам, сегодня спят и видят, как бы удрать, трудно спорить.

Журналистские расследования, проводимые в основном теми коллегами, которые оказались вне досягаемости российских спецслужб, богато иллюстрируют случаи «несанкционированных выездов с одновременным оформлением документов» на ПМЖ, а также наличие у чиновников и их родственников значительных активов за рубежом. Введение для таких «секретоносителей» дополнительных ограничений можно только приветствовать, тем более что среди собственников зарубежных активов могут попадаться и сами депутаты Госдумы. Наверное, чтобы не так обидно было, проект предусматривает запрет на выезд и для адвокатов, связанных с государственной тайной. Правда, ограничения будут вводиться «на период их участия в судопроизводстве» (статья 21.1 проекта), но по сложным делам, к каким относятся дела о государственной измене, количество которых в текущем году растет пока десятикратно по сравнению с прошлым, «судопроизводство», включающее в себя период предварительного следствия, растягивается на годы.

Новелла про адвокатов — «боковичок», не вытекающий из общей логики проекта. А ударит она в первую очередь по подследственным и подсудимым. Не всякий адвокат захочет рисковать возможностью провести отпуск, например, в Турции и вступать в дело, в котором могут обнаружиться сведения, содержащие государственную тайну. Впрочем, не всякий будет и допущен к такому делу, а уже допущенный может быть отстранен, если органы, осуществляющие надзор за секретностью (то есть ФСБ), найдут, что у адвоката есть зарубежный счет, или просто придут к выводу, что «в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица» выявлены «действия, создающие угрозу безопасности РФ» (поправка к ст. 22 закона о гостайне). Положение адвоката осложнится тем, что,

приняв защиту клиента, в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката, он не может от нее отказаться в одностороннем порядке, а следствию ничего не стоит засекретить дело,

в любой момент дополнив его любым документом под грифом — например, об оперативной разработке. Пусть это даже допуск так называемого третьего уровня, когда речь не идет о сведениях особой важности или совершенно секретных, — учитывая, что ограничения на выезд будут накладываться теми же органами ФСБ, иностранный паспорт у адвоката может быть «временно» изъят хоть при допуске к делу, хоть на паспортном контроле в аэропорту — в соответствии с поправками, уже принятыми Думой в третьем чтении как раз накануне. Вопрос, как оформлять «секретный допуск» адвокатам по уголовным делам, имеет давнюю историю. При советской власти к работе по делам, связанным с гостайной, допускались только члены Межреспубликанской коллегии адвокатов, у которых допуск был оформлен заранее. В 1996 году Конституционный суд по жалобе капитана 1-го ранга Александра Никитина, обвинявшегося в шпионаже в связи с работой после отставки с норвежской экологической организацией (Беллона), разъяснил, что в отношении адвоката достаточно дачи им соответствующей подписки о неразглашении гостайны, а требование об оформлении допуска противоречит праву обвиняемого (задержанного) на защиту и принципу равенства сторон в суде (ст.123 Конституции).

Да, сегодня трудно поверить, но когда-то КС принимал такие короткие и ясные постановления, как № 8-П от 27 марта 1996 года. Никитина защищали адвокаты Юрий Шмидт и Генри Резник, 13 раз представ перед судами различных инстанций, в 2000 году он был полностью оправдан Санкт-Петербургским городским и Верховным судами. Постановление КС действует и имеет обязательную силу, в том числе для законодателя, а на то, что принятый в первом чтении проект поправок к закону «О государственной тайне» ему противоречит, органы адвокатского сообщества указали еще два месяца назад, когда он был только внесен в Думу Комитетом по безопасности и противодействию коррупции. Но кто в такое время (смотри пояснительную записку) станет вспоминать про КС!