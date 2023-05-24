В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене задержали конструктора предприятия ОПК

По версии силовиков, подозреваемый передавал украинской стороне данные о российском ПВО и личном составе ВС РФ. Других подробностей о деле не сообщается.

В Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по подозрению в госизмене (ст. 275 УК), сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

В середине мая в Новосибирске по делу о «госизмене» арестовали ученого Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Валерия Звегинцева. Ранее по делам о госизмене арестовали еще троих ученых — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова, директора института Александра Шиплюка и заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Последний сразу после ареста скончался от онкологии в СИЗО Лефортово.