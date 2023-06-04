Генсек НАТО: Швеция выполнила требования Турции и имеет право вступить в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом он рассказала по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, проходившей в закрытом режиме. На встрече присутствовали также министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и представители НАТО, пишет РБК.

«Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы. Я признаю, что демонстрации в Швеции создали трудности. Свобода собраний и свобода выражения мнений должны быть защищены и соблюдены. Но организаторы этих демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО», — заявил Столтенберг.

Столтенберг также сообщил, что 12 июня проведет трехстороннюю встречу между странами и организацией, отметив, что у Турции еще есть время для ратификации заявки Швеции до Вильнюсского саммита НАТО, который состоится 11-12 июля.

Турецкая сторона пока не комментировала заявление Столтенберга.