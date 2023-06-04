Генсек НАТО: Швеция выполнила требования Турции и имеет право вступить в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Об этом он рассказала по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, проходившей в закрытом режиме. На встрече присутствовали также министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и представители НАТО, пишет РБК.
«Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы. Я признаю, что демонстрации в Швеции создали трудности. Свобода собраний и свобода выражения мнений должны быть защищены и соблюдены. Но организаторы этих демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО», — заявил Столтенберг.
Столтенберг также сообщил, что 12 июня проведет трехстороннюю встречу между странами и организацией, отметив, что у Турции еще есть время для ратификации заявки Швеции до Вильнюсского саммита НАТО, который состоится 11-12 июля.
Турецкая сторона пока не комментировала заявление Столтенберга.
О своем намерении посетить Турцию с целью обсуждения вступления Швеции в НАТО Столтенберг заявил 1 июня. Он сказал, что после окончания президентских выборов в Турции «важно возобновить диалог и процесс» и отметил, что Швеция уже внедрила новое законодательство о терроризме, тем самым решив ключевое требование Турции.
Финляндия и Швеция подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года. Однако 21 января в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой лидер ультраправой датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, имеющий шведское гражданство, сжег Коран возле здания посольства Турции.
После этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО. Также турецкая сторона требовала от Швеции выдачи курдских активистов, укрывавшихся в стране, а также снятия ряда санкций.
Вскоре Финляндия начала процесс рассмотрения ее заявки о вступлении в НАТО без шведской. Парламент республики проголосовал за вступление в альянс в начале марта. В начале апреля Финляндия после одобрения всех членов альянса официально вступила в организацию.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Об этом он рассказала по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, проходившей в закрытом режиме. На встрече присутствовали также министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и представители НАТО, пишет РБК.
«Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы. Я признаю, что демонстрации в Швеции создали трудности. Свобода собраний и свобода выражения мнений должны быть защищены и соблюдены. Но организаторы этих демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО», — заявил Столтенберг.
Столтенберг также сообщил, что 12 июня проведет трехстороннюю встречу между странами и организацией, отметив, что у Турции еще есть время для ратификации заявки Швеции до Вильнюсского саммита НАТО, который состоится 11-12 июля.
Турецкая сторона пока не комментировала заявление Столтенберга.
О своем намерении посетить Турцию с целью обсуждения вступления Швеции в НАТО Столтенберг заявил 1 июня. Он сказал, что после окончания президентских выборов в Турции «важно возобновить диалог и процесс» и отметил, что Швеция уже внедрила новое законодательство о терроризме, тем самым решив ключевое требование Турции.
Финляндия и Швеция подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года. Однако 21 января в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой лидер ультраправой датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, имеющий шведское гражданство, сжег Коран возле здания посольства Турции.
После этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО. Также турецкая сторона требовала от Швеции выдачи курдских активистов, укрывавшихся в стране, а также снятия ряда санкций.
Вскоре Финляндия начала процесс рассмотрения ее заявки о вступлении в НАТО без шведской. Парламент республики проголосовал за вступление в альянс в начале марта. В начале апреля Финляндия после одобрения всех членов альянса официально вступила в организацию.