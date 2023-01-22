В Швеции во время протестной акции сожгли Коран. Турция назвала это нарушением условий вступлении в НАТО

Во время протеста Расмус Палудан, возглавляющий датскую ультраправую партию Stram Kurs («Жесткий курс») и также имеющий шведское гражданство, сжег Коран возле здания посольства Турции.

В Стокгольме в субботу прошла согласованная с властями акция протеста против вступления Швеции в НАТО и в поддержку курдов, пишет CNN.

После этого Турция отменила визит министра обороны Швеции в Анкару.

«Мы самым решительным образом осуждаем совершение антигосударственной пропагандистской акции группами, связанными с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана — ред.)», — заявили в МИД Турции.

В ведомстве добавили, что этот эпизод является явным нарушением трехстороннего меморандума по вопросу членства Швеции в НАТО. Турция призвала Швецию принять необходимые меры для наказания виновных и призвало все страны предпринять конкретные шаги против исламофобии.

CNN отмечает, что в Стокгольме в субботу также прошла еще одна отдельная акция в поддержку курдов и против вступления Швеции НАТО. Кроме того, группа протурецких демонстрантов устроила митинг у посольства. Все три мероприятия прошли с разрешения полиции.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём уже заявил, что «исламофобские провокации ужасны». Он подчеркнул, что хоть в Швеции и действует свобода слова, это не означает, что правительство поддерживает подобные высказывания.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также прокомментировал акцию: «Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло сегодня в Стокгольме».

После того, как в Стокгольме сожгли Коран, собравшиеся перед консульством Швеции в Стамбуле сожгли шведский флаг, передает турецкое интернет-издание T24.