Эрдоган: Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО после акций с сожжением Корана в Стокгольме

Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО после акций у турецкого посольства в Стокгольме, во время которых сжигали Коран, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», — заявил он (цитата по «Анадолу»).
Эрдоган назвал акцию «гнусным актом» и «оскорблением» тех, кто уважает права и свободы человека. «Если Швеция так благосклонна к членам террористической организации и врагам ислама, мы советуем ей доверить им защиту своей страны», — сказал он.
В Стокгольме в субботу прошла акция протеста, во время которой Расмус Палудан, возглавляющий датскую ультраправую партию Stram Kurs («Жесткий курс») и также имеющий шведское гражданство, сжег Коран возле здания посольства Турции. После этого Турция отменила визит министра обороны Швеции в Анкару. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём уже заявил, что «исламофобские провокации ужасны».
После начала войны России в Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтрального статуса и присоединиться к НАТО. Турция заблокировала начало переговоров по этому вопросу, выставив ряд условий, на которых она согласится одобрить заявки стран.
В начале декабря Швеция начала выполнять требования Турции по вступлению в НАТО, в связи с чем экстрадировала в республику Махмута Тата, первого осужденного члена Рабочей партии Курдистана (РПК).
Согласно меморандуму о членстве в НАТО, подписанному с Анкарой, Швеция обязана выдать лиц, причастных к террористической деятельности. В Турции Тат приговорен к шести годам и десяти месяцам лишения свободы. В 2015 году он запросил политическое убежище в Швеции, но ему отказали.