Эрдоган: Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО после акций с сожжением Корана в Стокгольме

Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО после акций у турецкого посольства в Стокгольме, во время которых сжигали Коран, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», — заявил он (цитата по «Анадолу»).

Эрдоган назвал акцию «гнусным актом» и «оскорблением» тех, кто уважает права и свободы человека. «Если Швеция так благосклонна к членам террористической организации и врагам ислама, мы советуем ей доверить им защиту своей страны», — сказал он.