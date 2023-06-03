В Киеве арестовали охранника поликлиники, где во время обстрела 1 июня оказалось закрытым бомбоубежище

Голосеевский районный суд в Киеве отправил на два месяца в СИЗО 62-летнего охранника поликлиники Деснянского района Киева Вадима Мошкина по делу о гибели мирных жителей из-за закрытого убежища. Об этом сообщает издание «Грати». Мошкин признал вину, но заявил, что совершил преступление неумышленно. Мужчина утверждает, что пошел открывать укрытие в подвале поликлиники, когда прозвучала тревога, но ему не хватило времени.

Кроме того, суд отправил под круглосуточный домашний арест замглавы Деснянской районной администрации Ирину Алексеенко. Полиция считает, что женщина ответственна за закрытое укрытие. Ее подозревают в служебной халатности и оставлении в опасности, повлекшей смерть людей. Сама Алексеенко вину отрицает. Она отметила, что контроль за состоянием укрытий не входил в ее обязанности. Под домашний арест также отправили директора поликлиники Олега Шугалевича. По версии следствия, он не проконтролировал работу укрытия, которое оказалось закрытым 1 июня. Шугалевич отрицает свою вину и говорит, что ответственность несет охранник, который не открыл двери. О том, что охранник вовремя не открыл двери, заявил и заместитель директора поликлиники по техническим вопросам Василий Десик. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест. По версии прокуратуры, он тоже ответственен за работу укрытия.