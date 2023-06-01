В Киеве начали расследование после сообщения о закрытом убежище в поликлинике, возле которой погибли 3 человека. Мэр города потребовал проверить все укрытия

Деснянская окружная прокуратура Киева начала досудебное расследование после сообщения о закрытом убежище в поликлинике во время воздушной тревоги, возле которой утром погибли три человека во время обстрелов российской армии. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины. Житель Киева Ярослав, жена которого погибла возле поликлиники, рассказал журналистам, что «люди прибежали ночью к укрытию, которое расположено в детской поликлинике, но им никто не открыл».

Расследование проводится по факту служебной халатности со стороны должностных лиц, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Во время атаки возле поликлиники в Деснянском районе погибли 9-летняя девочка, ее мать и еще одна местная жительница. Ранения получили 16 человек, из них девять госпитализовали, одного — в тяжелом состоянии здоровья, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По данным прокуратуры, ранены 15 человек, из которых 11 — в больнице.

В поликлинике проходят следственные действия. Правоохранители допрашивают руководство и персонал медучреждения для установления должностных лиц, ответственных за эксплуатацию укрытия и обеспечения свободного доступа к нему во время воздушной тревоги. Мэр Киева поручил главам столичных районов «немедленно проверить все укрытия», за работу которых они отвечают. Также он потребовал отстранить главу Деснянского района Киева Дмитрия Ратникова и руководителя поликлиники от исполнения обязанностей на время следствия. Кличко также сообщил, что патрульная полиция Киева будет контролировать работу укрытий ночью. «Будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которое находится на карте города и будут проверять, открыты ли они. И будут оперативно передавать информацию городским службам», — написал мэр украинской столицы.

«Закрытые бомбоубежища во время войны — это не просто безразличие, а грех. Это вопрос жизни людей»,

— заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, ГСЧС Украины совместно с Национальной полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны. Ночью с 31 мая на 1 июня российские войска атаковали Киев ракетами «Искандер», сообщили в Генштабе ВСУ. По данным украинских военных, все 10 выпущенных ракет были сбиты ПВО. В Днепровском районе от осколков загорелся автомобиль, в Деснянском районе повреждена поликлиника. В том же районе повреждены две школы, районный пункт полиции и детский сад. В жилых домах выбиты окна и двери, «взрывной волной сорвало балкон».