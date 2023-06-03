МВД Украины: каждое четвертое проверенное убежище в стране оказалось либо закрыто, либо непригодно к использованию

Власти Украины проверили 4,8 тысячи бомбоубежищ по всей стране. В результате выяснилось, что каждое четвертое убежище оказалось либо закрыто, либо непригодно к использованию. Об этом сообщает МВД Украины.

«Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию — 893. Все нарушения зафиксированы и переданы ответственным органам для устранения недостатков», — заявил глава МВД Игорь Клименко.

Таким образом, 1145 укрытий из 4800 невозможно использовать по назначению. На данный момент проверки продолжаются, добавили в ведомстве.