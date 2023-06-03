Патриарх Кирилл заявил, что икона «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя год. Ее собирались выставить на две недели

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года. Об этом пишет ТАСС.

Позже икону вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.

«Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне», — сказал патриарх Кирилл.

Ранее Министерство культуры сообщило, что РПЦ выставит икону «Троица» в храме Христа Спасителя на две недели на одноименный праздник 4 июня.

Патриарх Кирилл освободил от должности настоятеля московского храма священномученика Климента и запретил в священнослужении протоиерея Леонида Калинина в связи с «воспрепятствованием» передаче иконы.

«Видимо, совершил какую-то ошибку», — заявил Калинин агентству ТАСС. Перед этим он говорил, что у него есть ряд вопросов, касающихся подготовки иконы к перевозке.