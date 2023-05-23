Третьяковская галерея отказалась выдать РПЦ икону Андрея Рублева «Троица» на одноименный праздник

Третьяковская галерея отказалась выдать Русской православной церкви (РПЦ) икону Андрея Рублева «Троица» на одноименный праздник в начале июня из-за «сложного и нестабильного состояния» . Об этом сообщает «Интерфакс».

Сроки передачи иконы могут быть сдвинуты из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения. К такому выводу пришли участники заседания, прошедшего в Третьяковской галерее.

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений.

В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания.

Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин заявил «Интерфаксу», что вопрос сохранности иконы является наиболее важным.

«Условия хранения ей должны быть обеспечены в любом месте — хоть в Третьяковской галерее, хоть в Троицком соборе лавры, и здесь не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена», —

По его словам, на сегодня диалог между церковью и музеем идет «в добросовестном ключе». Священник допустил, что, если патриарх Кирилл сочтет нужным, то 4 июня в храме Христа Спасителя будет на время выставлен «какой-нибудь из чудотворных списков» рублевской «Троицы», а затем подлинная икона займет свое место в Троицком соборе лавры.