По поручению Путина икону «Троица» Андрея Рублева передали РПЦ. Реставраторы заявляли, что ее можно хранить только в музее

Президент России Владимир Путин принял решение о передаче иконы «Троица» Андрея Рублева Русской Православной Церкви (РПЦ). Об этом говорится на сайте Московского патриархата.

Икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя в Москве, а через год ее передадут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

В пресс-релизе говорится, что Путин принял такое решение «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

До этого «Троица» содержалась в Третьяковской галерее.

В июле прошлого года икона была вывезена на богослужение в Троице-Сергиеву лавру несмотря на то, что искусствоведы и реставраторы выступали против этого. Реставрационный совет Третьяковки на заседании пришел к выводу, что перевозить икону нельзя, так как ее сохранность зависит от жестких температурных условий и определенной влажности, которые можно создать только в стенах музея, писала «Медиазона» со ссылкой на источники.

Несмотря на это, «Троицу» все же отправили в лавру. Там она провисела два дня на время праздничных богослужений, посвященных 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Представитель Минкульта заверил информагентство «Интерфакс», что икону вывезли в специально изготовленной климатической витрине.

В начале осени искусствовед Ксения Коробейникова заявила в своем телеграм-канале, что у нее в распоряжении оказался протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи от сентября 2022 года, в котором говорится, что на иконе обнаружили 61 «существенное изменение» после отправки на богослужение.

В Третьяковке после этого сообщили, что распространенный Коробейниковой файл не является официальным, и пообещали составить протокол, описывающий состояние иконы и определяющий меры, необходимые для стабилизации ее состояния.

«Троица» является одной из самых известных икон Андрея Рублева и была написала в ХV веке. Она находилась в Троице-Сергиевой лавре до революции, а потом советское правительство передало ее в Третьяковскую галерею, где она была выставлена с тех пор.