Патриарх запретил в служении главу совета РПЦ по искусству из-за «воспрепятствования передаче иконы «Троица»

Патриарх Кирилл освободил от должности настоятеля московского храма священномученика Климента и запретил в священнослужении протоиерея Леонида Калинина в связи с «воспрепятствованием» передаче иконы «Троица» в храм Христа Спасителя. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Кроме того, указом от 26 мая протоиерей Леонид Калинин освобожден от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, а также от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.

В разговоре с ТАСС Калинин сказал, что «видимо, совершил ошибку».

«Я решения своего руководства не комментирую. Если такое решение было принято — значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку», — заявил он.

Ранее Калинин говорил, что у него есть ряд вопросов, касающихся подготовки иконы к перевозке. Он сказал, что, по его мнению, необходимо создать «специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ, где "Троица" будет прекрасно себя чувствовать, где не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности».

Калинин отмечал, что все вопросы решаемы совместными усилиями церкви и музейного сообщества, причем не в рамках конфликта, а в рамках сотрудничества.

Вчера Министерство культуры РФ сообщило, что РПЦ выставит икону «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя на две недели на одноименный праздник 4 июня.