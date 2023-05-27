Патриарх запретил в служении главу совета РПЦ по искусству из-за «воспрепятствования передаче иконы «Троица»

Патриарх Кирилл освободил от должности настоятеля московского храма священномученика Климента и запретил в священнослужении протоиерея Леонида Калинина в связи с «воспрепятствованием» передаче иконы «Троица» в храм Христа Спасителя. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Кроме того, указом от 26 мая протоиерей Леонид Калинин освобожден от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, а также от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.
В разговоре с ТАСС Калинин сказал, что «видимо, совершил ошибку».
«Я решения своего руководства не комментирую. Если такое решение было принято — значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку», — заявил он.
Ранее Калинин говорил, что у него есть ряд вопросов, касающихся подготовки иконы к перевозке. Он сказал, что, по его мнению, необходимо создать «специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ, где "Троица" будет прекрасно себя чувствовать, где не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности».
Калинин отмечал, что все вопросы решаемы совместными усилиями церкви и музейного сообщества, причем не в рамках конфликта, а в рамках сотрудничества.
Вчера Министерство культуры РФ сообщило, что РПЦ выставит икону «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя на две недели на одноименный праздник 4 июня.
На прошлой неделе стало известно, что Третьяковская галерея отказалась РПЦ икону «Троица» на праздник в начале июня из-за ее «сложного и нестабильного состояния».
15 мая президент России Владимир Путин принял решение о передаче иконы «Троица» Андрея Рублева РПЦ.
«Троица» является одной из самых известных икон Андрея Рублева и была написала в ХV веке. Она находилась в Троице-Сергиевой лавре до революции, а потом советское правительство передало ее в Третьяковскую галерею, где она была выставлена с тех пор.
Патриарх Кирилл освободил от должности настоятеля московского храма священномученика Климента и запретил в священнослужении протоиерея Леонида Калинина в связи с «воспрепятствованием» передаче иконы «Троица» в храм Христа Спасителя. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Кроме того, указом от 26 мая протоиерей Леонид Калинин освобожден от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, а также от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.
В разговоре с ТАСС Калинин сказал, что «видимо, совершил ошибку».
«Я решения своего руководства не комментирую. Если такое решение было принято — значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку», — заявил он.
Ранее Калинин говорил, что у него есть ряд вопросов, касающихся подготовки иконы к перевозке. Он сказал, что, по его мнению, необходимо создать «специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ, где "Троица" будет прекрасно себя чувствовать, где не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности».
Калинин отмечал, что все вопросы решаемы совместными усилиями церкви и музейного сообщества, причем не в рамках конфликта, а в рамках сотрудничества.
Вчера Министерство культуры РФ сообщило, что РПЦ выставит икону «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя на две недели на одноименный праздник 4 июня.
На прошлой неделе стало известно, что Третьяковская галерея отказалась РПЦ икону «Троица» на праздник в начале июня из-за ее «сложного и нестабильного состояния».
15 мая президент России Владимир Путин принял решение о передаче иконы «Троица» Андрея Рублева РПЦ.
«Троица» является одной из самых известных икон Андрея Рублева и была написала в ХV веке. Она находилась в Троице-Сергиевой лавре до революции, а потом советское правительство передало ее в Третьяковскую галерею, где она была выставлена с тех пор.