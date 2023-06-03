«Ниша ''патриотов'' сегодня полностью занята Путиным»

Евгению Пригожину явно не дают покоя политические амбиции. Лидер ЧВК «Вагнер» гастролирует по России с выступлениями и создает собственные структуры по идеологической и информационной накачке простых граждан. Эксперты предполагают, что его целью является кресло депутата Госдумы. Но вполне вероятно, что глава наемников метит выше.

Попал в десятку По данным социологического опроса «Левада-Центра», в мае Евгений Пригожин впервые вошел в десятку российских политиков, которым респонденты выразили свое наибольшее доверие. С таким чувством к лидеру ЧВК «Вагнер» относятся 4% опрошенных. За месяц этот показатель вырос на 3%. Объявив о взятии украинского Бахмута, Пригожин сразу же отправился в турне по крупным городам России. За несколько дней он успел посетить Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск и Нижний Новгород. Везде его визиты носили внезапный характер и заканчивались многочасовыми выступлениями перед журналистами. «Возникло желание проехаться, поговорить, услышать мнения и принять решение, как подавать информацию, чтобы общество не расхолаживалось, — сказал Пригожин в одном из интервью. — Бахмут взяли — есть три дня свободных». Говорил лидер наемников о судьбе страны, ходе войны и возможных вариантах развития событий. А также презентовал свой новый проект «Второй фронт», призванный оказывать идеологическую и информационную поддержку не столько ЧВК «Вагнер», сколько лично его владельцу. В своих выступлениях Пригожин заявлял о необходимости проведения новой волны мобилизации на один, а лучше на два миллиона новых солдат. Хвалил Сталина и предлагал вернуть высшую меру наказания — смертную казнь. Как минимум для людей в погонах. Кроме того, главный вагнеровец говорил, что война будет длиться долгие годы, за которые Россия скатится в полную изоляцию по примеру Северной Кореи. Проект «Второй фронт» Пригожин назвал «сообществом СМИ и медиа, которые будут доносить правдивую информацию о ходе СВО, как есть на самом деле». Организация должна заставить народ мобилизоваться и «понимать реальный уровень угрозы».

Многие журналисты посчитали поездку Пригожина началом предвыборной гонки и назвали его вероятным спарринг-партнером Путина на выборах 2024 года.

Дескать, это позволит канализировать пессимистичные настроения наиболее радикальных слоев ультрапатриотов и отобрать их голоса у других протестных кандидатов.

«Официально участвовать в президентской кампании Кремль Пригожину, конечно, не позволит,

— высказывает свое мнение «Новой-Европа» политолог Аббас Галлямов. — У Путина и без того падают рейтинги, зачем ему нужно, чтобы кто-то дополнительно оттягивал голоса? В ситуации, когда привычные институты управления приходят в негодность, возрастает роль улицы.

Аббас Галлямов. Фото: Wikimedia Commons

Пригожин пытается заручиться поддержкой простых россиян. Это необходимо потому, что за последнее время за ним тянется шлейф негатива. После смены власти шансов остаться на свободе у Пригожина практически не остается. Причем не только в случае, если у руля окажутся оппозиционеры, такие как Навальный или Яшин, но и в ситуации, когда наверху будет условный Собянин или Мишустин. Никаких обязательств перед Пригожиным у них нет и эти люди его тоже с удовольствием посадят». По мнению Аббаса Галлямова, Пригожин стремится создать значительный круг поддержки среди населения, чтобы, используя этот механизм защиты, обезопасить свою свободу и саму жизнь.

Будучи человеком амбициозным, лидер ЧВК «Вагнер» может рассчитывать и на то, что власть в революционное время будет буквально валяться под ногами. Подняв ее, он сможет претендовать и на высшие посты в государстве.

«Безумный Макс» «Я оцениваю шансы Пригожина на занятие президентского кресла как минимальные, — объясняет Аббас Галлямов. — Ниша «патриотов» сегодня полностью занята Путиным. В случае, если он перестанет нравится людям, это будет разочарование не только в личности, но и в самой идее глобального противостояния с окружающим миром. Такие люди не бросятся сразу же искать себе нового кумира. Тем более, мало кого привлекает образ уголовника, разговаривающего нецензурно на «фене» и несущего только крайне отрицательный заряд. Подавляющее число россиян не таким видят своего президента. Глава государства обязан не просто говорить понятно и привлекательно, но и обладать стратегическим видением, управленческим и организаторским даром на уровне страны. Пригожин таких талантов не демонстрирует». При этом наш собеседник уверен, что

партия Пригожина, если она будет создана и зарегистрирована, сможет преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в Госдуму.

Ведь наиболее маргинальным слоям российского социума близок правдоруб, дающий оценку происходящему без купюр. Так что главный вагнеровец вполне может рассчитывать на следующих выборах в ГД на депутатское кресло. Сам Пригожин на вопрос одного из журналистов «увидят ли люди его партию в Думе или его самого в числе кандидатов в президенты» ответил довольно замысловато: «Не увидите. Во всяком случае, на сегодняшний день все задачи совершенно другие. Если мы превратимся в ливийскую пустыню и будем гонять по пескам на обваренных со всех сторон джипах, как в фильме «Безумный Макс», тогда придется партию делать». Некоторые политические аналитики считают, что Пригожину удастся получить поддержку части бывшего электората Владимира Жириновского. Однако, по мнению Аббаса Галлямова, и это сделать будет непросто. Ведь глава ЛДПР, несмотря на все скандалы и громкие высказывания, был позитивным героем. Тогда как лидер вагнеровцев демонстрирует людям лишь тотальную злобу, презрение и жестокость. Аббас Галлямов убежден, что Пригожин не будет использовать бойцов своей частной армии для попытки государственного переворота. Максимум, что он может предпринять, по мысли политолога, — это попытаться взять «шефство» над одним из регионов под предлогом его обороны от наступающего противника. Речь, к примеру, может идти о Крыме или Белгородской области, где будет создана этакая пиратская Тортуга. В письме, направленном Сергею Шойгу, Пригожин просит фактически отдать ему эту область в управление. «Надо учитывать, что вагнеровцы готовы подчиняться своему командиру до момента, пока он представляет государство, — рассказывает Галлямов. — Эта лояльность не является абсолютной и закончится в момент возникновения конфликта с высшей федеральной властью».

Bad guy «Пригожин как человек рациональный понимает, что сегодня в окружении Путина он является фактически единственным реальным публичным политиком. Но он не собирается использовать это для получения верховной власти в стране, — предлагает «Новой-Европа» свою версию поведения главного вагнеровца политолог Станислав Белковский. — Пригожин не будет баллотироваться в президенты и не пойдет против Путина. Одна из его важных миссий по отношению к главе государства — это быть в глазах прогрессивной общественности и Запада плохим.

Станислав Белковский. Фото: скрин видео

Быть хуже Путина. Владимир Владимирович всегда позиционировал себя как меньшее из зол. Для либералов он символизировал собой последний рубеж перед исконным русским народом, который их сметет, и националистами, которые будут их бить. Для Запада он пытался выглядеть чертой, за которой — красно-коричневый реванш. В случае исчезновения Путина страну якобы разорвут на части, а возникновение на месте России нескольких неуправляемых новообразований с ядерным оружием — страшный сон для США. Но для того чтобы быть меньшим злом, нужно большее, которым можно напугать. Я не знаю, в какой момент возникла такая договоренность, но роли явно расписаны заранее». Как человек, много раз общавшийся с Путиным,

Пригожин хорошо понимает, что от него требует начальник, подыгрывает ему всеми силами и остается частью системы.

По словам Станислава Белковского, именно для того, чтобы справиться с задачей и стать этаким bad guy (плохим парнем), Пригожин и декларирует различные очевидно отталкивающие идеи: довести Россию до состояния Северной Кореи, провести повальную мобилизацию, возродить плановую экономику, вернуть смертную казнь и так далее. Если раньше Пригожин со своей ЧВК был подковерным «плохим парнем», которому можно было поручать деликатные задачи, то теперь он в той же роли вышел на поверхность.