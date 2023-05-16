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ПодкастПолитика

«Пригожину пора опасаться за свою жизнь?»

Георгий Александров в подкасте «Что нового?»

Гость свежего выпуска подкаста «Что нового?» — журналист и военный эксперт Георгий Александров. С ним мы обсудили взрывы в Луганске и крушение авиатехники в Брянской области. Кроме того, мы поговорили о возможных связях украинской разведки и Пригожина и готовящемся контрнаступлении.

— Можно ли назвать взрывы в Луганске покушением на Игоря Корнета?

— Как российские власти отреагировали на крушения авиатехники в Брянской области?

— Для кого Пригожин записывает видео в свой Телеграм-канал?

— И когда начнется контрнаступление?

Смотрите в новом видео!

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