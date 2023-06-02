Журналиста Романа Попкова, обвиняемого в организации убийства «военкора» Владлена Татарского, уволили из проекта «Вот так»

Журналиста Романа Попкова, которого российские власти считают причастным к убийству «военкора» Владлена Татарского, уволили из проекта «Вот так». Об этом пишет RTVI со ссылкой на руководство «Белсата», владеющего изданием.
«Активисты, которые занимаются поддержкой политических партий, не могут одновременно быть журналистами, по крайней мере у нас», — рассказал изданию замглавы «Белсата» Алексей Диковицкий.
По его версии, Попков причастен к движению бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева «Съезд народных депутатов». Сам журналист заявил, что не имеет к съезду отношения.
«В этом съезде я никогда не участвовал и ни в какой форме не занимался его организацией — руководству «Белсата» это прекрасно известно. В политической борьбе меня интересуют совсем иные вещи».
Реальной причиной увольнения, по словам Попкова, стала распространяемая в провластных телеграм-каналах информация о причастности журналиста к убийству «военкора» Владлена Татарского. «Этого "Белсату" оказалось достаточно, чтобы перепугаться и написать в редакционном слэке, что они «приостанавливают со мной сотрудничество до выяснения обстоятельств». Ну а дальше эти джентльмены оказались в тупике. Вопрос надо было как-то закрывать, поэтому придумали ложь про мое участие в каких-то съездах», — написал журналист.
Попков — обозреватель проекта «Вот Так» и бывший лидер московского отделения Национал-большевистской партии (НБП). 23 мая Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов, а 1 июня МВД России объявило его в розыск.
Попкову было предъявлено обвинение в руководстве совершением теракта. По версии следствия, журналист переписывался с Дарьей Треповой и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта.
После гибели провластного «военкора» Татарского в результате взрыва в кафе в Петербурге телеграм-каналы SHOT и «Осторожно, новости» предположили, что Попков может быть причастен к убийству. Сам он сообщил, что знает задержанную силовиками подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову «только по соцсетям».
Попков в течение последних нескольких лет живет в Украине. Вместе с волонтерами он ведет телеграм-каналы «Роспартизан» и «Послезавтра», посвященные хронике российского партизанского движения.
Ранее журналист работал в издании «МБХ медиа», которое объявило о закрытии летом 2021 года в связи с принятием новых законов, ужесточающих наказание по уголовным статьям о «нежелательных» организациях.
В 2004 году Попков возглавил московское отделение НБП. В 2006 году его приговорили к двум годам и трех месяцам колонии по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), но отпустили раньше этого срока в связи с пересчетом дней, проведенных в СИЗО. В 2009 году Попкова исключили из партии.
Журналиста Романа Попкова, которого российские власти считают причастным к убийству «военкора» Владлена Татарского, уволили из проекта «Вот так». Об этом пишет RTVI со ссылкой на руководство «Белсата», владеющего изданием.
«Активисты, которые занимаются поддержкой политических партий, не могут одновременно быть журналистами, по крайней мере у нас», — рассказал изданию замглавы «Белсата» Алексей Диковицкий.
По его версии, Попков причастен к движению бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева «Съезд народных депутатов». Сам журналист заявил, что не имеет к съезду отношения.
«В этом съезде я никогда не участвовал и ни в какой форме не занимался его организацией — руководству «Белсата» это прекрасно известно. В политической борьбе меня интересуют совсем иные вещи».
Реальной причиной увольнения, по словам Попкова, стала распространяемая в провластных телеграм-каналах информация о причастности журналиста к убийству «военкора» Владлена Татарского. «Этого "Белсату" оказалось достаточно, чтобы перепугаться и написать в редакционном слэке, что они «приостанавливают со мной сотрудничество до выяснения обстоятельств». Ну а дальше эти джентльмены оказались в тупике. Вопрос надо было как-то закрывать, поэтому придумали ложь про мое участие в каких-то съездах», — написал журналист.
Попков — обозреватель проекта «Вот Так» и бывший лидер московского отделения Национал-большевистской партии (НБП). 23 мая Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов, а 1 июня МВД России объявило его в розыск.
Попкову было предъявлено обвинение в руководстве совершением теракта. По версии следствия, журналист переписывался с Дарьей Треповой и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта.
После гибели провластного «военкора» Татарского в результате взрыва в кафе в Петербурге телеграм-каналы SHOT и «Осторожно, новости» предположили, что Попков может быть причастен к убийству. Сам он сообщил, что знает задержанную силовиками подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову «только по соцсетям».
Попков в течение последних нескольких лет живет в Украине. Вместе с волонтерами он ведет телеграм-каналы «Роспартизан» и «Послезавтра», посвященные хронике российского партизанского движения.
Ранее журналист работал в издании «МБХ медиа», которое объявило о закрытии летом 2021 года в связи с принятием новых законов, ужесточающих наказание по уголовным статьям о «нежелательных» организациях.
В 2004 году Попков возглавил московское отделение НБП. В 2006 году его приговорили к двум годам и трех месяцам колонии по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), но отпустили раньше этого срока в связи с пересчетом дней, проведенных в СИЗО. В 2009 году Попкова исключили из партии.