Журналиста Романа Попкова, обвиняемого в организации убийства «военкора» Владлена Татарского, уволили из проекта «Вот так»

Журналиста Романа Попкова, которого российские власти считают причастным к убийству «военкора» Владлена Татарского, уволили из проекта «Вот так». Об этом пишет RTVI со ссылкой на руководство «Белсата», владеющего изданием.

«Активисты, которые занимаются поддержкой политических партий, не могут одновременно быть журналистами, по крайней мере у нас», — рассказал изданию замглавы «Белсата» Алексей Диковицкий.

По его версии, Попков причастен к движению бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева «Съезд народных депутатов». Сам журналист заявил, что не имеет к съезду отношения.

«В этом съезде я никогда не участвовал и ни в какой форме не занимался его организацией — руководству «Белсата» это прекрасно известно. В политической борьбе меня интересуют совсем иные вещи».

Реальной причиной увольнения, по словам Попкова, стала распространяемая в провластных телеграм-каналах информация о причастности журналиста к убийству «военкора» Владлена Татарского. «Этого "Белсату" оказалось достаточно, чтобы перепугаться и написать в редакционном слэке, что они «приостанавливают со мной сотрудничество до выяснения обстоятельств». Ну а дальше эти джентльмены оказались в тупике. Вопрос надо было как-то закрывать, поэтому придумали ложь про мое участие в каких-то съездах», — написал журналист.