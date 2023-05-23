Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов журналиста Романа Попкова

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов обозревателя проекта «Вот Так» и бывшего лидера московского отделения Национал-большевистской партии (НБП) Романа Попкова. Это следует из списка , опубликованного на сайте ведомства.

«Агонизирующее путинское государство, держащееся на одном только терроре, продолжает составлять списки. Они будут сидеть над списками, даже когда люди вышибут прикладами двери в их кабинетах», — прокомментировал Попков свое включение в список экстремистов и террористов.

Журналист отметил, что ведомство неверно указало его персональные данные. «Я родился и вырос в городе Брянске, там же и прописан. В Погарском районе даже не был ни разу в жизни», — написал он.

После гибели провластного «военкора» Владлена Татарского в результате взрыва в кафе в Петербурге телеграм-каналы SHOT и «Осторожно, новости» предположили, что Попков может быть причастен к этому. Попков сообщил, что знает задержанную силовиками подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову «только по соцсетям».