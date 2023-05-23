Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов журналиста Романа Попкова

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов обозревателя проекта «Вот Так» и бывшего лидера московского отделения Национал-большевистской партии (НБП) Романа Попкова. Это следует из списка, опубликованного на сайте ведомства.
«Агонизирующее путинское государство, держащееся на одном только терроре, продолжает составлять списки. Они будут сидеть над списками, даже когда люди вышибут прикладами двери в их кабинетах», — прокомментировал Попков свое включение в список экстремистов и террористов.
Журналист отметил, что ведомство неверно указало его персональные данные. «Я родился и вырос в городе Брянске, там же и прописан. В Погарском районе даже не был ни разу в жизни», — написал он.
После гибели провластного «военкора» Владлена Татарского в результате взрыва в кафе в Петербурге телеграм-каналы SHOT и «Осторожно, новости» предположили, что Попков может быть причастен к этому. Попков сообщил, что знает задержанную силовиками подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову «только по соцсетям».
Роман Попков в течение последних нескольких лет живет в Украине. Также он вместе с волонтерами ведет телеграм-каналы «Роспартизан» и «Послезавтра», посвященные хронике российского партизанского движения.
Ранее журналист работал в издании «МБХ медиа», которое объявило о закрытии летом 2021 года в связи с принятием новых законов, ужесточающих наказание по уголовным статьям о «нежелательных» организациях.
В 2004 году Попков возглавил московское отделение НБП. В 2006 году его приговорили к двум годам и трех месяцам колонии по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), но отпустили раньше этого срока в связи с пересчетом дней, проведенных в СИЗО. В 2009 году Попкова исключили из партии.
Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов обозревателя проекта «Вот Так» и бывшего лидера московского отделения Национал-большевистской партии (НБП) Романа Попкова. Это следует из списка, опубликованного на сайте ведомства.
«Агонизирующее путинское государство, держащееся на одном только терроре, продолжает составлять списки. Они будут сидеть над списками, даже когда люди вышибут прикладами двери в их кабинетах», — прокомментировал Попков свое включение в список экстремистов и террористов.
Журналист отметил, что ведомство неверно указало его персональные данные. «Я родился и вырос в городе Брянске, там же и прописан. В Погарском районе даже не был ни разу в жизни», — написал он.
После гибели провластного «военкора» Владлена Татарского в результате взрыва в кафе в Петербурге телеграм-каналы SHOT и «Осторожно, новости» предположили, что Попков может быть причастен к этому. Попков сообщил, что знает задержанную силовиками подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову «только по соцсетям».
Роман Попков в течение последних нескольких лет живет в Украине. Также он вместе с волонтерами ведет телеграм-каналы «Роспартизан» и «Послезавтра», посвященные хронике российского партизанского движения.
Ранее журналист работал в издании «МБХ медиа», которое объявило о закрытии летом 2021 года в связи с принятием новых законов, ужесточающих наказание по уголовным статьям о «нежелательных» организациях.
В 2004 году Попков возглавил московское отделение НБП. В 2006 году его приговорили к двум годам и трех месяцам колонии по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), но отпустили раньше этого срока в связи с пересчетом дней, проведенных в СИЗО. В 2009 году Попкова исключили из партии.