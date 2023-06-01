В базе МВД отмечается, что Попкова ищут по статье УК РФ, при этом по какой именно, не уточняется.

МВД объявило в розыск публициста Романа Попкова, обратила внимание «Медиазона». Телеграм‑каналы писали о его причастности к убийству «военкора» Владлена Татарского.

Попков — обозреватель проекта «Вот Так» и бывший лидер московского отделения Национал-большевистской партии (НБП). Росфинмониторинг 23 мая внес его в перечень экстремистов и террористов.

После гибели провластного «военкора» Татарского в результате взрыва в кафе в Петербурге телеграм-каналы SHOT и «Осторожно, новости» предположили, что Попков может быть причастен к убийству. Сам он сообщил, что знает задержанную силовиками подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову «только по соцсетям».

Попков в течение последних нескольких лет живет в Украине.