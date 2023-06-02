Регионы вошли в положение

«Защита людей и, прежде всего, защита России», — так в январе 2023 года Владимир Путин объяснил цель вторжения в Украину. При этом с начала войны, по данным ФСБ, российские регионы были атакованы более двух тысяч раз. 1 июня рекордным обстрелам подвергся 40-тысячный город Шебекино в Белгородской области. Всего на территории России с февраля прошлого года под обстрелами погибли 52 мирных жителя, 242 получили ранения, подсчитала «Новая-Европа».

В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «спецоперация» будет продолжаться, чтобы не допустить обстрелов российских территорий. Но с каждым месяцем боевых действий частота воздушных атак только растет.

В мае главы регионов сообщили о рекордных 281 обстрелах — это в четыре раза больше, чем месяц назад. В среднем атакам каждый день подвергается 8 населенных пунктов. Целями «прилетов» уже стали более двух тысяч гражданских и промышленных объектов, среди которых нефтебазы, московские многоэтажки и купол Кремля. Всего за время войны под из-за обстрелов погибли 52 мирных жителя, 237 были ранены. Более половины пострадавших — из Белгородской области. Среди самых обстреливаемых населенных пунктов России: Деревня Теткино в Курской области. Жители села просили об эвакуации еще год назад, но в пункты временного размещения власти переселили только 29 человек. За май ВСУ обстреляли Теткино как минимум восемь раз.

Шебекино и близлежащие села Муром и Новая Таволжанка. За всё время войны населенные пункты пережили почти сотню атак.

Белгород. 1 июня дроны дважды залетали в город. Один из них упал на проезжую часть — двое мужчин получили ранения. С начала войны беспилотники атаковали Белгород 28 раз.

Источник: заявления губернаторов, открытые источники

Шебекино — небольшой город в 6 километрах от границы с Украиной. С октября, после успешного контрнаступления ВСУ, шебекинцы и жители близлежащих сел живут под постоянными артиллерийскими обстрелами. 22 мая обстановка в регионе накалилась еще сильнее — на территорию области проникли диверсанты и в приграничных деревнях начались бои. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что на территорию Белгородской области вошли бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России». Вечером губернатор ввел режим контртеррористической операции, но уже через сутки Минобороны отчиталось о «разгроме» группировки. После прорыва границы обстрелы приграничных сел усилились.

Каждый день под бомбежки попадают как минимум 15 населенных пунктов Белгородской области, где до сих пор не объявлена всеобщая эвакуация.

31 мая из Шебекино начали вывозить детей, а на следующий день город попал под самый массированный с начала войны обстрел — 16 человек были госпитализированы. Кроме того, утром 1 июня бойцы «Русского добровольческого корпуса» распространили видео, в котором утверждают, что находятся на границе с Россией, — и «совсем скоро покажется окраина Шебекино». С начала войны, как сообщил губернатор, в Белгородскую область заходили уже не менее пяти диверсионных групп. «В ближайшие недели можно ожидать новые рейды в приграничные районы, — комментирует военный эксперт Юрий Федоров, — Украинцам достаточно зайти вглубь России на несколько километров, чтобы достичь желаемой цели — недовольства населения и демонстрации уязвимости границ». Помимо приграничных регионов, всё чаще целями атак становятся объекты за тысячи километров от границы. Только за последний месяц дроны дважды залетали в Москву, а также в Воронежскую, Калужскую, Псковскую, Тверскую и Смоленскую области. 27 мая беспилотники атаковали две нефтеперерабатывающие станции (под Тверью и в Псковской области), 31 мая — два НПЗ в Краснодарском крае, 2 июня — станцию «Транснефти» в Смоленской области. Ранее дроны уже долетали до российских нефтебаз, например, в Туапсе и Белгороде, но никогда не поражали промышленные цели так далеко от украинской границы. Всего с начала войны беспилотники атаковали нефтебазы 16 раз, большинство из них — этой весной. 30 мая беспилотники сделали своими целями Москву и Подмосковье. Baza сообщила о 25 дронах, РБК — о 10, Минобороны — о 8. Несмотря на заявление министерства об успешном отражении «налета», три беспилотника врезались в многоэтажные дома.

По нашим оценкам, с начала войны от «прилетов» пострадали 2204 гражданских, инфраструктурных и промышленных объектов. Четверть из них — за последний месяц. Только в одной Белгородской области, по данным муниципалитетов, от обстрелов пострадали 3644 жилых помещений. При этом к восстановлению 418 из них невозможно приступить из-за режима ЧС. На переселение белгородцев из разрушенного жилья, как в начале февраля оценивали власти, региону требуется 9,4 миллиарда рублей.

«Нефтехранилища становятся целью дронов, поскольку имеют военное значение, в отличии от атак на столицу. Обстрелы Москвы нацелены на психологический эффект. Это удар по российскому массовому сознанию, — комментирует военный эксперт Юрий Федоров, — К тому же цель беспилотников, которые врезались в столичные многоэтажки, видимо, была в пригородах столицы, где любит селиться российская номенклатура». «Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать», — заявил Путин. Песков, в свою очередь, отказался комментировать вопросы защищенности столицы, но отметил, что ПВО «сработала хорошо».

Однако, по расчетам «Новой-Европа», российские ПВО отражают только 20% атак. «Российские ПВО работают достаточно плохо, раз они пропускают атакующие беспилотники к тем объектам, которые должны быть лучше всего защищены», — говорит военный эксперт Юрий Фёдоров.

Первый раз беспилотники атаковали Москву месяц назад. Целью стал купол Кремля. Ранее дроны пять раз залетали в Подмосковье.

Пресс-служба президента назвала атаку спланированным терактом и покушением на Путина. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — сказано в сообщении пресс-службы.

После повторного «налета» дронов в Москву Путин снова заявил об ответных мерах: «Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать». Единственное, чем может ответить Москва, — ракетные удары по украинским городам, считает Фёдоров: «Россия будет действовать так, как она привыкла, — бомбардировками, ракетными налетами. Ничего другого придумать в Кремле не смогут».