Рублевский пролет

Восемь из 25 или 32

Российское министерство обороны заявило, что все восемь участвовавших в налете беспилотников были сбиты. Пять из них уничтожены зенитными комплексами «Панцирь-С» в Подмосковье, а еще три были нейтрализованы с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Однако журналисты ТГ-канала «База» утверждают, что в атаке было задействовано до 25 БПЛА. Один из беспилотников врезался в 25-этажный дом на улице Атласова в Новой Москве. На нескольких этажах выбиты стекла, а также повреждена бетонная плита перекрытия.

Второй дрон разбил стекло на 16-м этаже жилого здания на улице Профсоюзной. Этот дрон нес неразорвавшийся кумулятивный заряд КЗ-6, способный пробивать стальные и железобетонные плиты и стены.

Третий попал в квартиру высотного строения на Ленинском проспекте. Он также имел на борту несработавшие заряды КЗ-6. В результате властям пришлось эвакуировать около 300 жителей. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за медицинской помощью на месте обратились два человека. В Подмосковье взрывы были слышны в районе городов Одинцово и Красногорск, а также неподалеку от Новорижского и Рублёво-Успенского шоссе. В столице России во время атаки плохо работали устройства спутниковой навигации. Судя по всему, БПЛА пытались сбить с курса при помощи систем радиоэлектронной борьбы.

«Синиця» в небе При налете могли быть использованы новые виды БПЛА. ТГ-канал Mash сообщает, что в одном из дронов, пролет которого был снят на видео над селом Петрово-Дальнее в районе Рублёво-Успенского шоссе, специалисты опознали существенно доработанный украинский аппарат А-2 «Синиця». Беспилотник имеет большие, чем у базовой модели, габариты и двигатель внутреннего сгорания взамен электрического, что, очевидно, значительно увеличивает радиус его действия, первоначально составлявший 100 км. Разрабатывают такие БПЛА в Харькове. Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин (сын Дмитрия Рогозина) написал в своем ТГ-канале, что для атаки на Москву были использованы ранее неизвестные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «утка» (с крыльями, находящимися в задней части устройства). Подобные БПЛА, по словам Рогозина, применялись при атаке на Краснодар несколько дней назад. «Силовая установка — с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее 4 метров и теоретическая дальность от 400 до 1000 км, — написал Рогозин. — Стоимость можно оценить в сумму $30–200 тысяч [для] каждого аппарата. Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия — сбивать».

«В атаке принимали участие более двух десятков беспилотников. Была использована одна из модификаций выпускаемого компанией «Укрджет» дрона UJ-22 Airborne, — заявил «Новой-Европа» летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — Также могла быть применена новая модель самолетного типа со сходными характеристиками. Убежден, что целью атаки являлись московские и подмосковные предприятия военно-промышленного комплекса. Они расположены как в самой российской столице, так и во многих ее городах-спутниках. Там производятся ракеты, которыми россияне бьют по Украине». По словам Романа Свитана, Украина много месяцев назад поставила на поток производство беспилотников с небольшой себестоимостью и в настоящий момент выпускает их в товарных количествах. Так что в следующий раз можно ждать нападения целой волны, состоящей из десятков смертоносных летающих устройств. Это будет делаться для того, чтобы перегрузить российское ПВО и заставить его пропустить большое количество боеприпасов к цели.

«Подобный дрон в режиме «камикадзе» несет на расстояние до 1,5 тысячи километров до 20 килограммов взрывчатки, что вполне достаточно для поражения слабо укрепленных целей, таких как хранилища топлива или склады горючих компонентов боеприпасов, как уже много раз происходило в различных регионах России, — продолжает рассказ Свитан. —Запускать эти беспилотники можно из глубокого украинского тыла.

Несмотря на небольшую скорость 100–150 км/ч, они могут уклоняться от радаров и обходить районы действия российских ПВО».

С тем, что для атаки с большой вероятностью был использован именно UJ-22 Airborne, согласен и бывший сотрудник полиции и спецслужб Израиля военный эксперт Сергей Мигдаль. «Насколько известно, в Украине сегодня разрабатываются и беспилотники большего размера, но в этот раз, судя по увиденным мною кадрам и фотографиям, речь идет именно об Airborne, — говорит наш собеседник. — У этой модели очень узнаваемый силуэт». По мнению Романа Свитана, попадания в жилые дома могут являться следствием как работы российских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, так и природных факторов. К примеру, дрон может менять траекторию и высоту под влиянием сильных порывов ветра. Кроме того, Свитан говорит, что учесть каждое здание, стоящее на пути дрона, крайне сложно. Особенно при полете на сверхмалых высотах, проходящем практически между строениями.

Оборона опаснее нападения Военный эксперт Сергей Мигдаль уверен, что российская стратегическая противовоздушная оборона не приспособлена для обнаружения и уничтожения таких целей, как дроны. Проблема в том, что радары очень плохо «видят» подобные воздушные объекты, созданные, как правило, из композитного пластика и имеющие не много металлических деталей в конструкции. Для их эффективного выявления требуются многочисленные наблюдательные посты, которые действуют оптически-звуковым методом. Поскольку Москва — громадный мегаполис, надежно прикрыть его с воздуха таким образом — практически невыполнимая задача. «С такими целями борется ЗРПК (зенитный ракетно-пушечный комплекс) «Панцирь», способный поражать беспилотники уже в непосредственной близости от их цели, — добавляет Сергей Мигдаль. — В такой ситуации неподалеку могут упасть как фрагменты сбитого устройства, так и его неразорвавшаяся боевая часть». Роман Свитан убежден, что российские системы ПВО, установленные в центре Москвы, несут больше угроз мирному населению, чем сами атакующие дроны. Ведь их радиус действия составляет несколько десятков километров, и ушедшие «в молоко» снаряды и ракеты в итоге с большой вероятностью сами упадут на жилые кварталы. «Противоракеты многих систем ПВО начинены десятками тысяч поражающих элементов, — объясняет Роман Свитан. — Последствия взрыва таких снарядов хорошо видны в местах, которые Россия обстреливает ракетами ЗРК в режиме «земля — земля». Это крайне опасные виды вооружения. Особенно для не успевших укрыться граждан». Сергей Мигдаль согласен с тем, что системы ПВО могут представлять опасность для самой обороняющейся стороны. Эксперт приводит в пример израильскую систему «Железный купол»: осколки противоракет, сбив атакующие снаряды, иногда падают на улицы населенных пунктов.

Напрячь Рублёвку Источник «Новой-Европа» в российских вооруженных силах рассказал, что как минимум два дрона были сбиты неподалеку от Рублёво-Успенского шоссе, где расположены дома российской элиты, недалеко, менее десяти километров, находится и резиденция Владимира Путина в Ново-Огарёво. «Один беспилотник удалось перехватить над деревней Фуньково под Звенигородом, — говорит собеседник. — Второй долетел до поселка Петрово-Дальнее, откуда до путинского дома буквально несколько километров.

Как этот коптер смог преодолеть все наши рубежи обороны, неизвестно. Именно эта территория охраняется не менее серьезно, чем Московский Кремль».