Лицензия на обстрел

При этом власти не спешат эвакуировать жителей, которые постоянно находятся под огнем, а российские системы ПВО отражают только 20% воздушных атак. Дата-отдел «Новой-Европа» изучил, как война бумерангом возвращается на территорию России.

Во вторник стало известно о том, что новый пакет помощи Украине со стороны США впервые включает ракеты дальностью 150 километров — в два раза больше, чем раньше. Кроме того, по заявлениям украинских властей, почти готов новый ударный беспилотник с дальностью полета до тысячи километров — достаточно, чтобы нанести удар по Москве, где совсем недавно установили комплексы «Панцирь-С1» на крышах административных зданий.

С начала войны прифронтовые регионы России, по подсчетам «Новой газеты Европа», подверглись обстрелам не меньше 350 раз. От бомбежек пострадали 168 мирных жителей и больше тысячи жилых домов, школ и инфраструктурных объектов. Начиная с осени губернаторы сообщают об атаках иногда по несколько раз в день. И если раньше снаряды долетали лишь до небольших сел возле границы, то теперь украинская армия всё чаще «дотягивается» до крупных населенных пунктов и военных объектов в глубине страны.

За год войны частота обстрелов со стороны Украины выросла в десять раз: если в марте до приграничных сел долетали единицы снарядов, то в январе власти сообщали об атаках в среднем по 1,5 раза в сутки.

Сильнее остальных приграничных регионов от бомбежек страдает Белгородская область, где атакам, по данным губернатора, подверглось более 50 населенных пунктов. При этом если весной обстрелы накрывали в основном два села, примыкающие к границе, Журавлевку и Нехотеевку, то сейчас снаряды долетают до городов, где живут десятки тысяч людей.

Шебекино с населением 40 тысяч человек и округ города с начала зимы попал под обстрел как минимум 27 раз. Граница с Украиной проходит в шести километрах. Жертвами бомбежек стали 22 шебекинца, пять из которых скончались. Десятки горожан лишились крова: обстрелы разрушили 66 частных и 11 многоквартирных домов, торговый центр и рынок.

10 сентября российские военные сдали город Волчанск в Харьковской области.

— С тех пор не было ни дня без бомбежек, — рассказывает жительница Шебекино Юлия. — Наша жизнь — игра в русскую рулетку. Я поначалу богу молилась перед сном, чтоб проснуться живыми, и с утра благодарила, что живы. Живем, по сути, одним днем. Привыкли к обстрелам, залпам — они уже не будят ночами. Странно, когда тихо: сразу тревога, что будет что-то страшное. Вот такие издержки жизни у границы. Но живем, не унываем тем не менее. Пока терпимо.

В соседние Валуйки, как рассказывают местные жители, снаряды тоже летят ежедневно. За осень и зиму, по официальным данным, под обстрелами погибли трое горожан, шесть человек были ранены.

— С начала СВО наша жизнь изменилась очень сильно. Но даже если и уехать, то куда и на какое время? И что станет с нашим жильем? У меня двое детей: старшему 13 лет, а младшему три года. Конечно, они теперь не ходят ни в сад, ни в школу: все вместе сидим дома на дистанционном обучении. Это вносит определенные трудности, но мы верим, что в скором времени весь этот кошмар закончится, — рассказывает жительница Валуек Татьяна Куликова.