Reuters: саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай из-за ордера МУС на арест Путина

Саммит стран БРИКС, запланированный в августе в ЮАР, могут перенести в Китай, чтобы избежать решения об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге (МУС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Один из популярных вариантов, рассматриваемых властями ЮАР — попросить Китай как предыдущего председателя группы провести саммит», — сказал высокопоставленный правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным.
По словам главы МИД ЮАР Зейна Дангора, окончательное решение на этот счет пока не принято. Он добавил, что министры скоро встретятся, чтобы рассмотреть отчет изложением вариантов действий.
На этой неделе бывший президент ЮАР Табо Мбеки заявил в интервью радиостанции 702, что саммит вряд ли состоится в Южной Африке. «Из-за наших юридических обязательств мы должны арестовать президента Путина, но мы не можем этого сделать», — сказал Мбеки.
25 января Южноафриканская республика пригласила Путина на встречу лидеров стран БРИКС с развивающейся экономикой, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, запланированную на 22-24 августа в Йоханнесбурге.
Замминистра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела во вторник рассказал «Би-би-си», что страна планирует принять закон, который даст возможность решать, арестовывать или нет по ордеру МУС.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия «на должном уровне» примет участие в саммите БРИКС.
30 мая стало известно, что руководство ЮАР предоставит дипломатический иммунитет участникам двух встреч стран БРИКС, включая Путина. Позже власти ЮАР опубликовали заявление, в котором говорится, что обещание иммунитета не относится к ситуации ордера на арест МУС.
В начале мая Sunday Times со ссылкой на источники сообщало, что власти ЮАР попросили Путина не приезжать в страну для участия в саммите БРИКС. По данным издания, руководство ЮАР попросило Путина принять участие в саммите через Zoom.
«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — заявил Sunday Times один из источников.
Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Путина 17 марта. Президента России считают причастным к незаконной передаче детей из оккупированных районов Украины в Россию.
После этого президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия приняла решение о выходе страны из МУС. На следующий день администрация ЮАР назвала ошибочными слова президента страны.
В заявлении говорится, что ЮАР остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать выступать за равное и последовательное применение международного права.
Саммит стран БРИКС, запланированный в августе в ЮАР, могут перенести в Китай, чтобы избежать решения об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге (МУС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Один из популярных вариантов, рассматриваемых властями ЮАР — попросить Китай как предыдущего председателя группы провести саммит», — сказал высокопоставленный правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным.
По словам главы МИД ЮАР Зейна Дангора, окончательное решение на этот счет пока не принято. Он добавил, что министры скоро встретятся, чтобы рассмотреть отчет изложением вариантов действий.
На этой неделе бывший президент ЮАР Табо Мбеки заявил в интервью радиостанции 702, что саммит вряд ли состоится в Южной Африке. «Из-за наших юридических обязательств мы должны арестовать президента Путина, но мы не можем этого сделать», — сказал Мбеки.
25 января Южноафриканская республика пригласила Путина на встречу лидеров стран БРИКС с развивающейся экономикой, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, запланированную на 22-24 августа в Йоханнесбурге.
Замминистра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела во вторник рассказал «Би-би-си», что страна планирует принять закон, который даст возможность решать, арестовывать или нет по ордеру МУС.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия «на должном уровне» примет участие в саммите БРИКС.
30 мая стало известно, что руководство ЮАР предоставит дипломатический иммунитет участникам двух встреч стран БРИКС, включая Путина. Позже власти ЮАР опубликовали заявление, в котором говорится, что обещание иммунитета не относится к ситуации ордера на арест МУС.
В начале мая Sunday Times со ссылкой на источники сообщало, что власти ЮАР попросили Путина не приезжать в страну для участия в саммите БРИКС. По данным издания, руководство ЮАР попросило Путина принять участие в саммите через Zoom.
«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — заявил Sunday Times один из источников.
Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Путина 17 марта. Президента России считают причастным к незаконной передаче детей из оккупированных районов Украины в Россию.
После этого президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия приняла решение о выходе страны из МУС. На следующий день администрация ЮАР назвала ошибочными слова президента страны.
В заявлении говорится, что ЮАР остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать выступать за равное и последовательное применение международного права.