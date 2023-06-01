Reuters: саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай из-за ордера МУС на арест Путина

Саммит стран БРИКС, запланированный в августе в ЮАР, могут перенести в Китай, чтобы избежать решения об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге (МУС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Один из популярных вариантов, рассматриваемых властями ЮАР — попросить Китай как предыдущего председателя группы провести саммит», — сказал высокопоставленный правительственный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По словам главы МИД ЮАР Зейна Дангора, окончательное решение на этот счет пока не принято. Он добавил, что министры скоро встретятся, чтобы рассмотреть отчет изложением вариантов действий.

На этой неделе бывший президент ЮАР Табо Мбеки заявил в интервью радиостанции 702, что саммит вряд ли состоится в Южной Африке. «Из-за наших юридических обязательств мы должны арестовать президента Путина, но мы не можем этого сделать», — сказал Мбеки.

25 января Южноафриканская республика пригласила Путина на встречу лидеров стран БРИКС с развивающейся экономикой, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, запланированную на 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Замминистра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела во вторник рассказал «Би-би-си», что страна планирует принять закон, который даст возможность решать, арестовывать или нет по ордеру МУС.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия «на должном уровне» примет участие в саммите БРИКС.