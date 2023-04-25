Правящая в ЮАР партия приняла решение о выходе ЮАР из Международного уголовного суда, который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимир Путина. Об этом, как передает ТАСС, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Решение партии "Африканский национальный конгресс" о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям», — сказал он на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Официальный представитель президента ЮАР уточнил ТАСС, что для выхода из МУС еще необходимо соответствующее решение национального парламента. Однако партия имеет большинство в нижней палате парламента ЮАР.

В августе в ЮАР должен пройти саммит БРИКС, на который приглашен Путин. 24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение о поездке Путина на встречу пока не принималось.