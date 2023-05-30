Путин получит дипломатический иммунитет для посещения саммита БРИКС в ЮАР. Его не смогут арестовать по ордеру МУС

Руководство Южной Африки заявило, что предоставит дипломатический иммунитет участникам двух встреч стран БРИКС на саммите в августе, включая президента России Владимира Путина, объявленного в розыск Международным уголовным судом в Гааге. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление властей ЮАР.

Из документа следует, что предоставленный иммунитет будет распространяться на встречу министров иностранных дел стран блока, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Она пройдет 1 и 2 июня в Кейптауне. Также иммунитет продолжит действовать в ходе саммита глав государств БРИКС, который состоится с 22 по 24 августа.

В Департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР сообщили, что это «стандартная процедура, которую проводят для всех международных конференций и саммитов, независимо от уровня участия».

«Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции», — заявили власти страны.