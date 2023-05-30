Путин получит дипломатический иммунитет для посещения саммита БРИКС в ЮАР. Его не смогут арестовать по ордеру МУС

Руководство Южной Африки заявило, что предоставит дипломатический иммунитет участникам двух встреч стран БРИКС на саммите в августе, включая президента России Владимира Путина, объявленного в розыск Международным уголовным судом в Гааге. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление властей ЮАР.
Из документа следует, что предоставленный иммунитет будет распространяться на встречу министров иностранных дел стран блока, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Она пройдет 1 и 2 июня в Кейптауне. Также иммунитет продолжит действовать в ходе саммита глав государств БРИКС, который состоится с 22 по 24 августа.
В Департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР сообщили, что это «стандартная процедура, которую проводят для всех международных конференций и саммитов, независимо от уровня участия».
«Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции», — заявили власти страны.
В начале мая Sunday Times со ссылкой на источники сообщало, что власти ЮАР попросили Путина не приезжать в страну для участия в саммите БРИКС. По данным издания, руководство ЮАР попросило Путина принять участие в саммите через Zoom.
«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — заявил Sunday Times один из источников.
Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Путина 17 марта. Президента России считают причастным к незаконной передаче детей из оккупированных районов Украины в Россию.
После этого президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия приняла решение о выходе страны из МУС. На следующий день администрация ЮАР назвала ошибочными слова президента страны.
В заявлении говорится, что ЮАР остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать выступать за равное и последовательное применение международного права.
Руководство Южной Африки заявило, что предоставит дипломатический иммунитет участникам двух встреч стран БРИКС на саммите в августе, включая президента России Владимира Путина, объявленного в розыск Международным уголовным судом в Гааге. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление властей ЮАР.
Из документа следует, что предоставленный иммунитет будет распространяться на встречу министров иностранных дел стран блока, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Она пройдет 1 и 2 июня в Кейптауне. Также иммунитет продолжит действовать в ходе саммита глав государств БРИКС, который состоится с 22 по 24 августа.
В Департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР сообщили, что это «стандартная процедура, которую проводят для всех международных конференций и саммитов, независимо от уровня участия».
«Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции», — заявили власти страны.
В начале мая Sunday Times со ссылкой на источники сообщало, что власти ЮАР попросили Путина не приезжать в страну для участия в саммите БРИКС. По данным издания, руководство ЮАР попросило Путина принять участие в саммите через Zoom.
«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — заявил Sunday Times один из источников.
Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Путина 17 марта. Президента России считают причастным к незаконной передаче детей из оккупированных районов Украины в Россию.
После этого президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия приняла решение о выходе страны из МУС. На следующий день администрация ЮАР назвала ошибочными слова президента страны.
В заявлении говорится, что ЮАР остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать выступать за равное и последовательное применение международного права.