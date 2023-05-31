В Африке сроки вот такой ширины

Южная Африка не может определиться, что им делать с потенциальным приездом президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который должен состояться в августе. Путин объявлен в розыск Международным уголовным судом, а ЮАР присоединилась к Римскому статуту, то есть обязана арестовать и выдать российского лидера, приедь он на саммит. Но делать это явно не хочется: власти ЮАР несколько раз то пытались гарантировать Путину иммунитет, то отзывали подобные заявления. Сейчас ситуация в точке, когда иммунитет делегациям и их главам ЮАР все-таки предоставляет, но на тех, в отношении кого выдан ордер на арест, эта защита вроде бы не действует. К чему может быть эта путаница, Ирина Тумакова спросила у юриста по международному праву Глеба Богуша.

Глеб Богуш эксперт по международному праву, кандидат юридических наук научный сотрудник Копенгагенского университета

— Представители ЮАР делают разные заявления по поводу вероятности ареста президента Путина. Например — о том, что они не могут не арестовать его, если он приедет в ЮАР. — Так и есть. Южноафриканская Республика — это государство, которое не просто стало участником Международного уголовного суда, но и многократно подписалось под всеми его правовыми позициями. В том числе — о том, что в подобной ситуации ордера МУС должны исполняться. — Но теперь они гарантируют иммунитет членам делегаций, которые к ним приедут. Так арестуют они Путина, если он поедет в ЮАР, или не арестуют? — Мы не знаем, поедет ли он туда. Скорее всего, никто никуда не поедет. — А гипотетически? — Южноафриканские власти действительно меняют заявления. Надо понимать, что в ЮАР всё-таки действуют существенные элементы демократии, там довольно бурная политическая жизнь и там есть независимая судебная власть. Это надо учитывать, анализируя все эти политические заявления. В понедельник, 29 мая, например, заявление делала главная оппозиционная партия Южной Африки, и оно достаточно широко разошлось.

Заявление содержало однозначный призыв исполнить этот ордер на арест, если такая ситуация возникнет.

То есть — арестовать подозреваемого. — Что тогда означает заявление об иммунитете? — Уже появилось объяснение властей, оно говорит о том, что обещание иммунитета не относится к ситуации ордера на арест. То есть заявление об иммунитете президента Путина не касается. С правовой точки зрения ситуация однозначная. Заявления меняются, но не меняется сама правовая ситуация, в которой находится Южная Африка. Они обязаны ордер исполнить. Это вытекает и из международного права, и из внутреннего законодательства ЮАР, и, что очень важно, из позиции высшей судебной инстанции — Верховного суда Южной Африки. Я полагаю, что властям ЮАР очень не хочется, чтобы создалась ситуация, которая поставит их в очень сложное положение, и все эти заявления отчасти направлены на то, чтобы создать впечатление неопределенности.

— То есть они как бы намекают Путину, что лучше к ним не ехать? — Полагаю, это может быть такое дополнительное послание, что лучше не приезжать. Но на всякий случай они еще готовят себе отходной маневр — почему они его не арестуют. Якобы существует какая-то неопределенность. Хотя никакой неопределенности на самом деле нет. Отчасти, я думаю, всё это связано с внутриполитическими процессами в самой Южной Африке. — Но когда мы с вами в прошлый раз обсуждали ордер на арест Путина, вы говорили, что глав государств все-таки обладают иммунитетом. Может ли здесь возникнуть такая коллизия: с одной стороны — иммунитет главы государства, с другой — обязательства ЮАР по Римскому статуту? — Это вопрос, который будет разрешаться в соответствии с применимым правом. Здесь надо учитывать, что Южная Африка продолжает оставаться участником Римского статута МУС. Было много разговоров о том, что вот сейчас страна выйдет оттуда, но никуда она не выходит. И не выйдет, я думаю. Плюс — есть позиция и Международного уголовного суда, и южноафриканской высшей судебной инстанции, она была принята по итогам ситуации с президентом Судана Омаром аль-Баширом.

Омар аль-Башир. Фото: Wikimedia Commons

Позиция однозначная. Международный уголовный суд разъяснял это и в решении, которое касалось самой Южной Африки. Более подробно он высказался, когда речь шла об Иордании. Поэтому я полагаю, что ситуация будет разрешаться в соответствии с теми нормами, которые существуют в Южной Африке. При этом сложно сказать, что все-таки произойдет в реальности. Понятно, что если ситуация дойдет до конкретных практических действий, то очень мало существует возможностей принудить конкретных представителей государства, его, скажем, полицейские силы, президента страны к тому, чтобы какие-то решения принять. Так что кажется, что будут приложены все усилия, чтобы этой ситуации избежать. Боюсь, что в ЮАР уже не рады самому этому саммиту — Существуют ли какие-то третьи силы, которые могут прибыть в ЮАР и там арестовать президента Путина? — Некоторые лидеры провинции Вест-Кейп уже заявили: если правительство страны будет бездействовать, то полицейские силы Вест-Кейпа выполнят ордер в соответствии с нормами Римского статута. Я бы к этому отнесся с иронией, но это показывает, какие внутриполитические трения вызывает в ЮАР этот вопрос. В России очень распространено такое отношение: нормы права — сами по себе, а власти страны — сами по себе. Это далеко не всегда так.

Я бы не стал преуменьшать значение демократических институтов в Южной Африке.

Это, скажем прямо, не самое удачное государство, куда стоит ехать президенту Путину в этой ситуации. Хотя государства часто нарушают нормы международного права.

Лидеры стран БРИКС в 2014 году. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 3.0