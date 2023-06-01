На территории Центральной клинической больницы в Москве построят бомбоубежище

Управление делами президента РФ разместило тендер на постройку бомбоубежища на территории Центральной клинической больницы в Москве, где лечатся высокопоставленные российские чиновники. На карточку на портале Госзакупок обратили внимание The Moscow Times и «Медуза».

В документации речь идет о «строительстве защитного сооружения гражданской обороны» по адресу ул. Маршала Тимошенко, д. 15. Именно там расположена ЦКБ. Закупка была размещена 26 мая, ее начальная стоимость — 35 млн рублей. Общий срок завершения работ по договору — 20 декабря 2023 года.

«Защитное сооружение гражданской обороны», согласно документам, должно быть рассчитано на 800 человек. Бомбоубежище должно обеспечивать защиту от радиации. В укрытии, как говорится в проекте договора, будут основные и вспомогательные помещения, несколько входов, грузовой лифт и аварийный выход.

Также в убежище должна быть установлена система вентиляции, способная очищать воздух «от газообразных средств массового поражения», аэрозолей и продуктов горения. Будет предусмотрена и функция подогрева воздуха «для выполнения медицинских процедур в военное время».