Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников

Жители Москвы и Подмосковья сообщили о взрывах в городе. Работает ПВО, район атаковали беспилотники.

Что случилось? Официальная реакция Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку дронами в Москве, несколько зданий, по его словам, получили «незначительные повреждения»: «Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — заявил мэр. Позже Собянин уточнил, что никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, «серьезно не пострадал»: за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась. Эвакуировали жителей нескольких подъездов в двух жилых домах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также подтвердил атаку дронами. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написал он. В Минобороны РФ заявили, что украинские силы ударили по Москве восьмью беспилотниками. «Все беспилотники противника поражены», — отчитались там. Три из БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. В военном ведомстве назвали случившееся «террористической атакой».

Где упали дроны Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Новой Москве, в результате чего произошел взрыв. «Похожие на беспилотник фрагменты обнаружены вокруг дома», — сказал собеседник агентства. Предварительно, пострадавших нет.

По данным Mash, ЧП в Новой Москве произошло в районе 4:30 утра, удар пришелся в стену технического этажа над окнами квартиры. Осколки, куски бетона и кровли упали на землю. РИА Новости и Shot уточняют, что речь идет о 24-этажном жилом доме на улице Атласова в Новой Москве.

Также другой беспилотник врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице, 98, пишут Shot, РИА Новости, «Новости Москвы» и Mash. Разрушены фасад и остекление дома. БПЛА залетел в квартиру москвички на 16-м этаже и разбил окно. Предварительно, пострадавших нет. Жителей трех подъездов дома эвакуируют.

По данным Mash и Shot, атаковали также многоэтажку на Ленинском проспекте в Москве: обломки БПЛА влетели в окно одной из квартир дома 92к1, оттуда временно эвакуировано около 300 человек. Движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова на юго-западе города перекрыли. Mash утверждает, что к беспилотнику были прикреплены три взрывных устройства, они не сдетонировали. Взрывы были слышны также в Одинцово, Красногорске, в районе Новой Риги, Барвихе. Как пишет Baza,

более десяти беспилотников сбиты в Подмосковье за сегодняшнее утро,

большинство из них — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах. Всего, по информации Baza, около 25 БПЛА участвовали в утренней атаке на Москву и Подмосковье: большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье, часть беспилотников зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте.

Реакции российской и украинской сторон Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РБК, что атака дронов стала возможной, «потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь». «Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население», — сказал он. Глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн выразил мнение, что атака беспилотников на Москву — это «новая реальность, которую предстоит осознать». Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы Breakfast Show заявил, что в Украине «с удовольствием смотрят» на происходящее в Москве и Подмосковье и прогнозируют увеличение числа атак, хотя отношения к ним Киев «конечно же, не имеет». «Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта.

Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям

и соответствующим образом задать вопросы: "А зачем вы нас отправляете [бить] по детям Украины, по Киеву и так далее?"», — сказал он. Подоляк напомнил, что, в частности, Киев ежедневно подвергается обстрелам.