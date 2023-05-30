СК возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки беспилотников в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК) по факту атаки беспилотников в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства», — говорится в сообщении.
Сегодня с утра Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили, что украинские силы ударили восьмью беспилотниками, но все они сбиты.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили «незначительные повреждения». Эвакуированы жители нескольких подъездов в двух жилых домах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что несколько дронов сбили на подлете к Москве.
ТАСС рассказали в экстренных службах, что один беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Новой Москве, в результате чего произошел взрыв. Другой беспилотник врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице, 98. БПЛА залетел в квартиру москвички на 16-м этаже и разбил окно, написали СМИ.
Жители района рассказали «Новой газете Европа» об обстановке вокруг.
По данным Mash и Shot, атаковали также многоэтажку на Ленинском проспекте в Москве: обломки БПЛА влетели в окно одной из квартир дома 92к1, оттуда временно эвакуировано около 300 человек. Всего, по информации Baza, около 25 БПЛА участвовали в утренней атаке на Москву и Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК) по факту атаки беспилотников в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства», — говорится в сообщении.
Сегодня с утра Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили, что украинские силы ударили восьмью беспилотниками, но все они сбиты.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий получили «незначительные повреждения». Эвакуированы жители нескольких подъездов в двух жилых домах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что несколько дронов сбили на подлете к Москве.
ТАСС рассказали в экстренных службах, что один беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Новой Москве, в результате чего произошел взрыв. Другой беспилотник врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице, 98. БПЛА залетел в квартиру москвички на 16-м этаже и разбил окно, написали СМИ.
Жители района рассказали «Новой газете Европа» об обстановке вокруг.
По данным Mash и Shot, атаковали также многоэтажку на Ленинском проспекте в Москве: обломки БПЛА влетели в окно одной из квартир дома 92к1, оттуда временно эвакуировано около 300 человек. Всего, по информации Baza, около 25 БПЛА участвовали в утренней атаке на Москву и Подмосковье