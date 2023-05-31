Суд приговорил к 8,5 года лишения свободы Игоря Паскаря, бросившего коктейль Молотова в здание ФСБ в Краснодаре

Южный окружной военный суд приговорил Игоря Паскаря к 8,5 года лишения свободы по делу о теракте (ч. 1 ст.205 УК) и вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК). Об этом сообщает «Зона соледарности». По решению суда, первые три года Паскарь должен провести в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима. Ранее прокурор запрашивал для Паскаря 8,5 лет лишения свободы: 2,5 года из них обвиняемый должен был провести в тюрьме, а оставшиеся шесть — в колонии строгого режима.

Фото: Игорь Паскарь/«Зона соледарности»

Последнее слово Игоря Паскаря Последнее слово Игоря Паскаря

Поводом для возбуждения дела о теракте стал символический поджог здания ФСБ в Краснодаре. 14 июня 2022 года Паскарь бросил коктейль Молотова в дверь центрального входа. После этого он нарисовал на левой щеке украинский флаг, чтобы «привлечь внимание к развязанной Путиным войне с Украиной и выразить поддержку украинцам и украинкам», отмечает «Зона соледарности». «Я не воин-террорист, чтобы скрываться. Я хотел высказать свое мнение, это был крик. Я простой человек, простой работяга, как и те, кто живет в Украине, в зоне "СВО". Я принес себя в жертву режиму, но я не террорист», — заявил Паскарь «Медиазоне». Он также рассказал, что после задержания его отвели в здание ФСБ, на голову надели мешок, бросили на пол и избивали ногами. Также, по словам Паскаря, его пытали током, «спустили с него брюки и пытались проникнуть в прямую кишку, при этом фотографируя», а затем угрожали убийством. Силовики просили рассказать про сотрудничество с «украинскими кураторами». Каждый раз, когда он давал отрицательный ответ, его били током. Поэтому Паскарь выдумал персонажа по имени Александр Вольф.

Уголовное дело о вандализме возбудили из-за поджога Z-баннера в Краснодаре. «Я нашел баннер с недоделанной свастикой в виде буквы Z и кинул в него коктейль Молотова. Людей вокруг было немного, и я понял, что не добился желаемого результата, и спокойно ушел», — рассказывал Паскарь. «Медиазона» пишет, что баннер располагался возле памятника «Родина-мать» в центре города.