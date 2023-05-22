ФСБ отчиталась о задержании оренбуржца, якобы готовившего поджоги военкомата и отдела ФСБ

Федеральная служба безопасности задержала 25-летнего жителя Оренбургской области, подозреваемого в подготовке терактов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
По версии ФСБ, мужчина планировал поджечь релейный шкаф и автоматику ж/д станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, а также военкомат в Орске и отдел ФСБ. Все это он делал якобы по указанию ВСУ.
«В последующем подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России», — пишет ТАСС.
По данным ФСБ, в тайнике задержанного нашли «компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», а в телефоне — «интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписку в мессенджере с украинскими спецслужбами».
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК).
18 мая в Петербурге двоих руководителей и одного активиста «Объединения перевозчиков России» увезли на допрос в ФСБ по делу о подготовке к теракту (ст. 205 с прим. ст. 30 УК).
До этого у них прошли обыски. В ходе следственных действий силовики искали оружие и взрывчатку и требовали от активистов «признаться чуть ли не в подготовке покушения на убийство президента», говорится в сообщении, утверждал телеграм-канал «ГОРН».
Федеральная служба безопасности задержала 25-летнего жителя Оренбургской области, подозреваемого в подготовке терактов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
По версии ФСБ, мужчина планировал поджечь релейный шкаф и автоматику ж/д станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, а также военкомат в Орске и отдел ФСБ. Все это он делал якобы по указанию ВСУ.
«В последующем подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России», — пишет ТАСС.
По данным ФСБ, в тайнике задержанного нашли «компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», а в телефоне — «интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписку в мессенджере с украинскими спецслужбами».
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК).
18 мая в Петербурге двоих руководителей и одного активиста «Объединения перевозчиков России» увезли на допрос в ФСБ по делу о подготовке к теракту (ст. 205 с прим. ст. 30 УК).
До этого у них прошли обыски. В ходе следственных действий силовики искали оружие и взрывчатку и требовали от активистов «признаться чуть ли не в подготовке покушения на убийство президента», говорится в сообщении, утверждал телеграм-канал «ГОРН».