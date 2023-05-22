ФСБ отчиталась о задержании оренбуржца, якобы готовившего поджоги военкомата и отдела ФСБ

Федеральная служба безопасности задержала 25-летнего жителя Оренбургской области, подозреваемого в подготовке терактов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

По версии ФСБ, мужчина планировал поджечь релейный шкаф и автоматику ж/д станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, а также военкомат в Орске и отдел ФСБ. Все это он делал якобы по указанию ВСУ.

«В последующем подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России», — пишет ТАСС.

По данным ФСБ, в тайнике задержанного нашли «компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», а в телефоне — «интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписку в мессенджере с украинскими спецслужбами».

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК).