«Контракт не буду подписывать даже под автоматом»

Срочник Афанасий Подаев погиб под обстрелом на границе Белгородской области и теперь родители задаются вопросом: ради чего? Он не собирался связывать свою жизнь с войной, а хотел вернуться домой и стать поваром.

Афанасий вместе с семьей жил в селе Карабаш, это Тюменская область. Окончив 9 классов, он поступил в кулинарный техникум в райцентре. После окончания колледжа Афанасия призвали на срочную службу.

И хотя местный военком утверждал, что на войну в Украине срочника не отправят, вскоре он оказался на границе Белгородской области. По словам военного комиссара, туда призывников направили для «антитеррористической деятельности». 30 ноября, попав под обстрел, Афанасий Подаев погиб.

Родители, пересматривая фотографии, задаются вопросом: за что погиб их сын и кому нужна эта война?

Это частная история о том, как война меняет Россию изнутри.