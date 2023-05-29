«Контракт не буду подписывать даже под автоматом»

Срочник Афанасий Подаев погиб под обстрелом на границе Белгородской области и теперь родители задаются вопросом: ради чего? Он не собирался связывать свою жизнь с войной, а хотел вернуться домой и стать поваром.
Афанасий вместе с семьей жил в селе Карабаш, это Тюменская область. Окончив 9 классов, он поступил в кулинарный техникум в райцентре. После окончания колледжа Афанасия призвали на срочную службу.
И хотя местный военком утверждал, что на войну в Украине срочника не отправят, вскоре он оказался на границе Белгородской области. По словам военного комиссара, туда призывников направили для «антитеррористической деятельности». 30 ноября, попав под обстрел, Афанасий Подаев погиб.
Родители, пересматривая фотографии, задаются вопросом: за что погиб их сын и кому нужна эта война?
Это частная история о том, как война меняет Россию изнутри.
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Срочник Афанасий Подаев погиб под обстрелом на границе Белгородской области и теперь родители задаются вопросом: ради чего? Он не собирался связывать свою жизнь с войной, а хотел вернуться домой и стать поваром.
Афанасий вместе с семьей жил в селе Карабаш, это Тюменская область. Окончив 9 классов, он поступил в кулинарный техникум в райцентре. После окончания колледжа Афанасия призвали на срочную службу.
И хотя местный военком утверждал, что на войну в Украине срочника не отправят, вскоре он оказался на границе Белгородской области. По словам военного комиссара, туда призывников направили для «антитеррористической деятельности». 30 ноября, попав под обстрел, Афанасий Подаев погиб.
Родители, пересматривая фотографии, задаются вопросом: за что погиб их сын и кому нужна эта война?
Это частная история о том, как война меняет Россию изнутри.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.