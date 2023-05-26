Помогите Путину найти границы

На этой неделе Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным. Среди прочего Зорькин показал Путину французскую карту XVII века, на которой «нет Украины». Выступление Зорькина вызвало у Путина большой энтузиазм, он вновь повторил свою любимую мысль: «После Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно всем. До этого никакой Украины не было в истории человечества». Этот сюжет получил продолжение на российском телевидении. На следующий день Ольга Скабеева в программе «60 минут» заявила, что «и Америки на картах времен Людовика XIV нет».

Французская карта Гийома Сансона, на которой Валерий Зорькин и Владимир Путин не нашли Украины. Источник: gallica.bnf.fr

Зорькин был, мягко говоря, не точен. Украина на показанной им карте обозначена, пусть и в составе Речи Посполитой. Территория от Меджибожа до Полтавы названа «Украина, или Страна/земля казаков».

С другой стороны, отсылать к старым картам, чтобы обосновать современные политические решения, по меньшей мере странно.

Особенно если вспомнить, что до XIX века карты зачастую содержали устаревшие и приблизительные данные. Показанная Зорькиным карта французского картографа Гийома Сансона подтверждает это в полной мере. «Белая Русь, или Московия» для Сансона разделена на «королевства, княжества, герцогства, провинции и народы», тогда как в действительности она была разделена на уезды и четверти. На карте показаны Воротынское, Тверское и Ярославское княжества, упраздненные еще в XV–XVI веках.

Это совершенно нормально для карт того периода, особенно касающихся малознакомых стран. География не сразу стала строгой наукой.

Можно взглянуть на карту, составленную англичанином Энтони Дженкинсоном в 1562 году. На этой карте действительно нет Украины. Но на ней есть страна Тартария/Татария, раскинувшаяся от Среднего Дона до Иртыша. Из-за нехватки сведений о Золотой Орде и татарских ханствах у европейцев появилось представление о стране Татарии, никогда не существовавшей в границах, которые ей приписывались. Многочисленные упоминания Татарии на картах XVI–XVII веков едва ли значат, что это государство должно существовать сегодня, тем более в описанных границах.

Карта XVI века, составленная Энтони Дженкинсоном. Источник: Wikimedia

Карта 1645 года, представленная в «Космографии Блау» (12-томный атлас, памятник нидерландской картографии, включенный в наследие ЮНЕСКО), в целом точнее и французского изображения, и английского. На ней указаны границы России, соответствующие тому периоду, и нет ликвидированных за 200 лет до создания карты княжеств.

Эти границы, разумеется, не совпадают с границами современной РФ: Северный Кавказ обозначен как владение черкесов, а Южную Сибирь занимает всё та же Татария.

Кроме того, объединившиеся в 1569 году в Речь Посполитую Польша и Литва показаны как отдельные страны.

Карта 1645 года из «Космографии Блау». Источник: Wikimedia

А вот немецкий картограф Иоганн Хоманн опубликовал в 1720 году карту, специально посвященную Украине: Ukrania quae et Terra Cosaccorum (Украина, земля казаков). Надо сказать, что в 1720 году эта карта тоже начала устаревать — поглощение Украинского гетманата Российской империей шло полным ходом. Однако документ показывает, что представление об Украине как об отдельной территории в Европе XVII — начала XVIII века существовало.

Карта XVIII века, опубликованная Иоганном Хоманном. Источник: curiosity.lib.harvard.edu

Карту Хоманна нельзя назвать уникальной. На другой немецкой карте XVIII века, посвященной театру русско-турецких войн, Украина также обозначена и даже выделена отдельным цветом, пусть и в составе Российской империи.

Немецкая карта XVIII века, посвященная театру русско-турецких войн. Источник. library.artstor

Разумеется, можно найти корпус карт, на которых Украины нет совсем, а есть лишь отдельные губернии Российской империи, — это изображения, созданные в XIX веке, «золотом столетии империй». Однако на этих картах отсутствует не только Украина. К примеру, на французской карте 1853 года, посвященной Восточной Европе и Малой Азии, нет большей части современных государств этого региона, включая Чехию, Словакию, Румынию, Беларусь, Черногорию и т. д.

Французская карта XIX века, посвященная Восточной Европе и Малой Азии. Источник: gallica.bnf.fr

Вернуться в XIX век, эпоху, когда «великие державы» делили мир на сферы влияния, а угнетенные народы вынуждены были это принимать (с сопротивлением или без), уже невозможно. Хотя такое положение дел очень привлекает представителей российской политической элиты.

Сцена с картой, разыгранная 23 мая Владимиром Путиным и Валерием Зорькиным, в очередной раз подтверждает одержимость прошлым, охватившую российские власти.