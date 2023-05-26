Помогите Путину найти границы

На этой неделе Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным. Среди прочего Зорькин показал Путину французскую карту XVII века, на которой «нет Украины». Выступление Зорькина вызвало у Путина большой энтузиазм, он вновь повторил свою любимую мысль: «После Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно всем. До этого никакой Украины не было в истории человечества».
Этот сюжет получил продолжение на российском телевидении. На следующий день Ольга Скабеева в программе «60 минут» заявила, что «и Америки на картах времен Людовика XIV нет».
Французская карта Гийома Сансона, на которой Валерий Зорькин и Владимир Путин не нашли Украины. Источник: gallica.bnf.fr
Зорькин был, мягко говоря, не точен. Украина на показанной им карте обозначена, пусть и в составе Речи Посполитой. Территория от Меджибожа до Полтавы названа «Украина, или Страна/земля казаков».
С другой стороны, отсылать к старым картам, чтобы обосновать современные политические решения, по меньшей мере странно.
Особенно если вспомнить, что до XIX века карты зачастую содержали устаревшие и приблизительные данные. Показанная Зорькиным карта французского картографа Гийома Сансона подтверждает это в полной мере. «Белая Русь, или Московия» для Сансона разделена на «королевства, княжества, герцогства, провинции и народы», тогда как в действительности она была разделена на уезды и четверти. На карте показаны Воротынское, Тверское и Ярославское княжества, упраздненные еще в XV–XVI веках.
Это совершенно нормально для карт того периода, особенно касающихся малознакомых стран. География не сразу стала строгой наукой.
Можно взглянуть на карту, составленную англичанином Энтони Дженкинсоном в 1562 году. На этой карте действительно нет Украины. Но на ней есть страна Тартария/Татария, раскинувшаяся от Среднего Дона до Иртыша. Из-за нехватки сведений о Золотой Орде и татарских ханствах у европейцев появилось представление о стране Татарии, никогда не существовавшей в границах, которые ей приписывались. Многочисленные упоминания Татарии на картах XVI–XVII веков едва ли значат, что это государство должно существовать сегодня, тем более в описанных границах.
Карта XVI века, составленная Энтони Дженкинсоном. Источник: Wikimedia
Карта 1645 года, представленная в «Космографии Блау» (12-томный атлас, памятник нидерландской картографии, включенный в наследие ЮНЕСКО), в целом точнее и французского изображения, и английского. На ней указаны границы России, соответствующие тому периоду, и нет ликвидированных за 200 лет до создания карты княжеств.
Эти границы, разумеется, не совпадают с границами современной РФ: Северный Кавказ обозначен как владение черкесов, а Южную Сибирь занимает всё та же Татария.
Кроме того, объединившиеся в 1569 году в Речь Посполитую Польша и Литва показаны как отдельные страны.
Карта 1645 года из «Космографии Блау». Источник: Wikimedia
А вот немецкий картограф Иоганн Хоманн опубликовал в 1720 году карту, специально посвященную Украине: Ukrania quae et Terra Cosaccorum (Украина, земля казаков). Надо сказать, что в 1720 году эта карта тоже начала устаревать — поглощение Украинского гетманата Российской империей шло полным ходом. Однако документ показывает, что представление об Украине как об отдельной территории в Европе XVII — начала XVIII века существовало.
Карта XVIII века, опубликованная Иоганном Хоманном. Источник: curiosity.lib.harvard.edu
Карту Хоманна нельзя назвать уникальной. На другой немецкой карте XVIII века, посвященной театру русско-турецких войн, Украина также обозначена и даже выделена отдельным цветом, пусть и в составе Российской империи.
Немецкая карта XVIII века, посвященная театру русско-турецких войн. Источник. library.artstor
Разумеется, можно найти корпус карт, на которых Украины нет совсем, а есть лишь отдельные губернии Российской империи, — это изображения, созданные в XIX веке, «золотом столетии империй». Однако на этих картах отсутствует не только Украина. К примеру, на французской карте 1853 года, посвященной Восточной Европе и Малой Азии, нет большей части современных государств этого региона, включая Чехию, Словакию, Румынию, Беларусь, Черногорию и т. д.
Французская карта XIX века, посвященная Восточной Европе и Малой Азии. Источник: gallica.bnf.fr
Вернуться в XIX век, эпоху, когда «великие державы» делили мир на сферы влияния, а угнетенные народы вынуждены были это принимать (с сопротивлением или без), уже невозможно. Хотя такое положение дел очень привлекает представителей российской политической элиты.
Сцена с картой, разыгранная 23 мая Владимиром Путиным и Валерием Зорькиным, в очередной раз подтверждает одержимость прошлым, охватившую российские власти.
Можно сказать, что место марксизма-ленинизма в качестве идеологии занял «историзм» или даже «пассеизм» (пристрастие к прошлому и враждебное или недоверчивое отношение к настоящему и будущему. — Прим. ред.).
Кроме того, данный эпизод демонстрирует, что в головах этих людей существуют государства «подлинные», или «исторические», и «ложные», «неисторические». Причем «подлинность» определяется именно древностью: давно тут сидим. Однако, взглянув на те самые «старые карты», можно увидеть, что границы России XVI—XVIII веков существенно отличаются от современных. На этих картах Северный Кавказ, Сибирь или Нижнее Поволжье часто не относятся к России. Так «вечная Россия» легко разрушается на материале, привлеченном для ее обоснования.
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На этой неделе Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным. Среди прочего Зорькин показал Путину французскую карту XVII века, на которой «нет Украины». Выступление Зорькина вызвало у Путина большой энтузиазм, он вновь повторил свою любимую мысль: «После Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно всем. До этого никакой Украины не было в истории человечества».
Этот сюжет получил продолжение на российском телевидении. На следующий день Ольга Скабеева в программе «60 минут» заявила, что «и Америки на картах времен Людовика XIV нет».
Французская карта Гийома Сансона, на которой Валерий Зорькин и Владимир Путин не нашли Украины. Источник: gallica.bnf.fr
Зорькин был, мягко говоря, не точен. Украина на показанной им карте обозначена, пусть и в составе Речи Посполитой. Территория от Меджибожа до Полтавы названа «Украина, или Страна/земля казаков».
С другой стороны, отсылать к старым картам, чтобы обосновать современные политические решения, по меньшей мере странно.
Особенно если вспомнить, что до XIX века карты зачастую содержали устаревшие и приблизительные данные. Показанная Зорькиным карта французского картографа Гийома Сансона подтверждает это в полной мере. «Белая Русь, или Московия» для Сансона разделена на «королевства, княжества, герцогства, провинции и народы», тогда как в действительности она была разделена на уезды и четверти. На карте показаны Воротынское, Тверское и Ярославское княжества, упраздненные еще в XV–XVI веках.
Это совершенно нормально для карт того периода, особенно касающихся малознакомых стран. География не сразу стала строгой наукой.
Можно взглянуть на карту, составленную англичанином Энтони Дженкинсоном в 1562 году. На этой карте действительно нет Украины. Но на ней есть страна Тартария/Татария, раскинувшаяся от Среднего Дона до Иртыша. Из-за нехватки сведений о Золотой Орде и татарских ханствах у европейцев появилось представление о стране Татарии, никогда не существовавшей в границах, которые ей приписывались. Многочисленные упоминания Татарии на картах XVI–XVII веков едва ли значат, что это государство должно существовать сегодня, тем более в описанных границах.
Карта XVI века, составленная Энтони Дженкинсоном. Источник: Wikimedia
Карта 1645 года, представленная в «Космографии Блау» (12-томный атлас, памятник нидерландской картографии, включенный в наследие ЮНЕСКО), в целом точнее и французского изображения, и английского. На ней указаны границы России, соответствующие тому периоду, и нет ликвидированных за 200 лет до создания карты княжеств.
Эти границы, разумеется, не совпадают с границами современной РФ: Северный Кавказ обозначен как владение черкесов, а Южную Сибирь занимает всё та же Татария.
Кроме того, объединившиеся в 1569 году в Речь Посполитую Польша и Литва показаны как отдельные страны.
Карта 1645 года из «Космографии Блау». Источник: Wikimedia
А вот немецкий картограф Иоганн Хоманн опубликовал в 1720 году карту, специально посвященную Украине: Ukrania quae et Terra Cosaccorum (Украина, земля казаков). Надо сказать, что в 1720 году эта карта тоже начала устаревать — поглощение Украинского гетманата Российской империей шло полным ходом. Однако документ показывает, что представление об Украине как об отдельной территории в Европе XVII — начала XVIII века существовало.
Карта XVIII века, опубликованная Иоганном Хоманном. Источник: curiosity.lib.harvard.edu
Карту Хоманна нельзя назвать уникальной. На другой немецкой карте XVIII века, посвященной театру русско-турецких войн, Украина также обозначена и даже выделена отдельным цветом, пусть и в составе Российской империи.
Немецкая карта XVIII века, посвященная театру русско-турецких войн. Источник. library.artstor
Разумеется, можно найти корпус карт, на которых Украины нет совсем, а есть лишь отдельные губернии Российской империи, — это изображения, созданные в XIX веке, «золотом столетии империй». Однако на этих картах отсутствует не только Украина. К примеру, на французской карте 1853 года, посвященной Восточной Европе и Малой Азии, нет большей части современных государств этого региона, включая Чехию, Словакию, Румынию, Беларусь, Черногорию и т. д.
Французская карта XIX века, посвященная Восточной Европе и Малой Азии. Источник: gallica.bnf.fr
Вернуться в XIX век, эпоху, когда «великие державы» делили мир на сферы влияния, а угнетенные народы вынуждены были это принимать (с сопротивлением или без), уже невозможно. Хотя такое положение дел очень привлекает представителей российской политической элиты.
Сцена с картой, разыгранная 23 мая Владимиром Путиным и Валерием Зорькиным, в очередной раз подтверждает одержимость прошлым, охватившую российские власти.
Можно сказать, что место марксизма-ленинизма в качестве идеологии занял «историзм» или даже «пассеизм» (пристрастие к прошлому и враждебное или недоверчивое отношение к настоящему и будущему. — Прим. ред.).
Кроме того, данный эпизод демонстрирует, что в головах этих людей существуют государства «подлинные», или «исторические», и «ложные», «неисторические». Причем «подлинность» определяется именно древностью: давно тут сидим. Однако, взглянув на те самые «старые карты», можно увидеть, что границы России XVI—XVIII веков существенно отличаются от современных. На этих картах Северный Кавказ, Сибирь или Нижнее Поволжье часто не относятся к России. Так «вечная Россия» легко разрушается на материале, привлеченном для ее обоснования.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.