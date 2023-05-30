В Ростове-на-Дону во время непогоды обрушилась трибуна спорткомплекса. Один человек погиб, 26 пострадали

В Ростове-на-Дону на Гребном канале во время футбольного матча обрушилась трибуна. В результате погибла женщина, еще 15 человек пострадали, сообщили в МЧС.

Обновлено Количество пострадавших выросло до 26 человек, 15 из них — дети, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона также рассказал, что посетил госпитализированных детей в больнице. Он заверил, что пострадавшим оказывают необходимую помощь. Фото: Василий Голубев

Фото: МЧС России

Женщину задавило металлической трибуной на детском спортивном турнире по футболу, который проходил несмотря на штормовое предупреждение. Это уже второй случай гибели горожан из-за непогоды в столице ЮФО. «Пострадали десять детей и пятеро взрослых. Еще одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии. Количество пострадавших еще уточняется. После проведения осмотра места происшествия будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в заявлении СУ СК России по Ростовской области для СМИ.



Трагедия произошла на территории Гребного канала. Трибуна обрушилась в момент, когда там проходили соревнования по футболу среди детей 12-13 лет. Встречались команды «Ростов» и «Батайск». По данным регионального МЧС, на трибунах, представляющих собой сборные металлические конструкции, находилось около 30 человек. По предварительной версии, трибуны опрокинулись от порыва ветра, так как конструкции не были закреплены надлежащим образом.

Фото: МЧС России

Гребной канал — одно из старейших спортивных сооружений Ростова-на-Дону. Он находится на левом, пологом берегу Дона и представляет собой комплекс для занятий спортом, в том числе и на открытой воде. В 2016 году комплекс был закрыт на реконструкцию, которая завершилась к 2018 году. Помимо гребной дистанции и спортивной школы по подготовке гребцов, на территории канала расположены площадки для мини-футбола, гандбола, пляжного волейбола, баскетбола и большого тенниса.

В ходе реконструкции, по данным Министерства спорта и туризма Ростовской области, было обновлено ограждение канала, установлены новые трибуны и система видеонаблюдения по периметру. Накануне МЧС разослало ростовчанам штормовое предупреждение. Синоптики обещали дождь с градом и усиление ветра местами до 23 м/с. После информации о трагедии на Гребном канале управление МЧС продлило штормовое предупреждение до 1 июня.

Фото: МЧС России