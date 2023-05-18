Ливни с угрозами

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил во время ливня организовать в городе отлов граждан, сбитых с ног потоками воды. Предложение прозвучало на специальном заседании администрации 15 мая. «Мы не можем перекрыть Большую Садовую или Буденновский. Однако там должны быть спасатели. Этот район контролирует ГУ МЧС. Если кто-то захочет пойти в воду, в потоки реки, мы должны их вовремя спасти. Их всё равно принесет туда, где у нас находится слив», — говорит Логвиненко на видеозаписи, которую разместил в ютубе местный информационный сайт 1rnd. К столь неожиданному решению сити-менеджер пришел после того, как 28 апреля в Ростове во время ливня погибла пожилая женщина. По предварительной версии, на залитой улице пожилая учительница английского языка оступилась и попала в придорожную канаву, которая выполняет функцию ливневой канализации. Канава была переполнена, пенсионерку унесло, ее труп позже обнаружили в коллекторе. Неработающая ливневая канализация — давняя проблема Ростова, который расположен на высоком и холмистом правом берегу Дона.

Во время сильных дождей улицы города в балках превращаются в небольшие горные реки, опасные для припаркованных легковых машин, не говоря уже о пешеходах.

Так, летом 2016 года на пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы во время дождя погибла 15-летняя школьница: поток воды сбил ее с ног и затянул под припаркованный автомобиль. Прохожие девочку вытащили, но к тому времени она уже захлебнулась. В тот же день в другом районе города на 2-й Краснодарской улице обрыв проводов причинил травму 16-летнему подростку, а житель Халтуринского переулка Владимир Чебанов едва не задохнулся в своей машине: потоки воды окружили автомобиль со всех сторон, водитель не глушил мотор, пытаясь выбраться из водоворота, в результате получил тяжелое отравление выхлопными газами.

Бывший прокурор, адвокат и общественный активист Евгений Беркович говорит, что более десяти раз писал заявление в Следственное управление СК России по Ростовской области с требованием расследовать причины трагедии 30 июня 2016 года. Однако возбужденное по факту гибели ребенка уголовное дело расследовалось медленно, прокурор области отказывался подписывать обвинительное заключение. «Главного подозреваемого» нашли только спустя четыре года. Им оказался тогдашний замглавы города по вопросам гражданской обороны и ЧС Сергей Кузнецов. Сам глава города Сергей Горбань к тому времени оставил должность и бесследно исчез. Суд над Кузнецовым начался весной 2022 года, его обвиняют в халатности, повлекшей гибель человека. Срок давности по этой статье составляет шесть лет.

Алексей Логвиненко. Фото: ВКонтакте

— Теперь погибла бабушка-учительница. Возбуждено уголовное дело СУ СК РФ по РО, назначены экспертизы, изъяты документы в администрации города. Причина смерти не установлена — утопление, инфаркт или инсульт до утопления, — рассказывает Беркович, который дважды — в 2016-м и 2019-м — выдвигал свою кандидатуру в конкурсе на должность сити-менеджера Ростова.

Набрать нужное количество баллов на экзамене ему не удалось, однако в своей программе развития города он уже тогда ставил ремонт ливневой канализации в разряд первостепенных задач. — Но это половина годового бюджета города, — говорит гражданский активист.

Примечательно, что в день трагедии 28 апреля сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко внезапно ушел в отпуск.

Об этом спустя несколько дней рассказал его заместитель Юрий Овчинников.

— Сити-менеджер в отпуске с четверга. Алексей Валентинович 28 числа был на работе до обеда. Именно с этого момента я исполняю обязанности главы администрации и буду еще исполнять определенное количество времени, — признался 2 мая Юрий Овчинников на пресс-конференции, когда журналисты задали вопрос об ответственности чиновников за неработающую ливневую канализацию.

Комментарии жителей Ростова-на-Дону на странице Алексея Логвиненко в ВКонтакте