Российские ученые выступили против недобросовестных гуманитарных экспертиз в судах

Обращение ученых

3 мая 2023 года в суд было представлено комплексное заключение т.н. «деструктологической экспертизы», ставшей основанием для ареста и направления в СИЗО театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

Текст подготовлен группой лиц: Романом Силантьевым (в материалах дела он указан как «историк, религиовед-деструктолог»), Галиной Хизриевой («лингвист-деструктолог») и Еленой Замышевской («деструктолог, клинический психолог, социолог»). Все они являюися сотрудниками ФГБОУ ВО МГЛУ, где в 2018 году была создана Лаборатория деструктологии, «прикладной науки, которая в комплексе рассматривает наиболее опасные деструктивные образования».

«Деструктология» в нормативных направлениях науки и образования, официально признаваемых в Российской Федерации, не значится. Равно ее нет и в международном научном пространстве. Публикации по теме сводятся к творчеству одного автора (Романа Силантьева).

Новая наука возникает не потому, что кто-то ее провозглашает (как в случае деструктологии), а путем совершения в ее рамках открытий, признанных научным сообществом. Этого не произошло. И в этом сходство деструктологии с такими псевдонаукам, как соматипология (гадание по форме тела), Дизайн Человека (новая астрология) и лингвистико-волновая генетика (ДНК-голограмма).

Неприемлемо участие лиц с псевдонаучными и антинаучными воззрениями в подготовке гуманитарных экспертиз для судебных слушаний, они вводят таким образом суд в заблуждение. Особо отметим, что это происходит на фоне увеличения количества центров, подобных «Лаборатории деструктологии», объединяющих людей с лженаучными взглядами, но получающих заказы на официальные государственные экспертизы, что ведет к легитимации псевдонаучных направлений.

В последние годы было принято много ошибочных решений с опорой на подобные «экспертизы». Это наносит ущерб не только жизням конкретных людей и их близких, но и имиджу страны, ее судебной системе и российской науке в целом.

Истинная задача науки — беспристрастное описание и изучение объекта исследования, а не выявление врагов общества. Попытки представить ситуацию иначе ведут к существенным социальным искажениям.