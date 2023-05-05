Суд отправил в СИЗО Евгению Беркович по делу об «оправдании терроризма»

Замоскворецкий суд Москвы отправил режиссерку Евгению Беркович в СИЗО на два месяца по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК), возбужденному из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа».

Ранее следствие ходатайствовало об аресте Евгении Беркович и Светланы Петрийчук на два месяца.

Доказательством по уголовному делу является экспертиза, написанная Романом Силантьевым — создателем лженаучной теории о «деструктологии». «Медуза» опубликовала выдержки из текст экспертизы.

«В пьесе подчеркивается, что российское общество не лучше ИГИЛ с точки зрения милосердия, но ИГИЛ — это культура подвига, самопожертвования, исполнения своего долга мужчинами, чего невозможно встретить в российском обществе», — пишет Силантьев.

По его мнению, пьеса содержат признаки оправдания ИГИЛ, запрещенной в РФ, так как «автор от имени героини пьесы в привлекательном, эмоциональном ключе оценивает деятельность этой террористической организации, ее идеологию».