Суд отправил в СИЗО Евгению Беркович по делу об «оправдании терроризма»

Замоскворецкий суд Москвы отправил режиссерку Евгению Беркович в СИЗО на два месяца по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК), возбужденному из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа».
Ранее следствие ходатайствовало об аресте Евгении Беркович и Светланы Петрийчук на два месяца.
Доказательством по уголовному делу является экспертиза, написанная Романом Силантьевым — создателем лженаучной теории о «деструктологии». «Медуза» опубликовала выдержки из текст экспертизы.
«В пьесе подчеркивается, что российское общество не лучше ИГИЛ с точки зрения милосердия, но ИГИЛ — это культура подвига, самопожертвования, исполнения своего долга мужчинами, чего невозможно встретить в российском обществе», — пишет Силантьев.
По его мнению, пьеса содержат признаки оправдания ИГИЛ, запрещенной в РФ, так как «автор от имени героини пьесы в привлекательном, эмоциональном ключе оценивает деятельность этой террористической организации, ее идеологию».
Евгению Беркович задержали 4 мая в Москве. Утром в ее квартире прошел обыск, также силовики пришли с обыском по месту прописки режиссерки — к ее матери Елене Эфрос и бабушке, писательнице Нине Катерли. Последней стало плохо из-за нервного перенапряжения.
В тот же день Беркович предъявили обвинение по статье об «оправдании терроризма» за спектакль, который она режиссировала.
Постановка «Финист Ясный Сокол» основана на материалах уголовных дел против женщин, уезжавших в Сирию, которых затем судили за «пособничество терроризму». В основу пьесы Светланы Петрийчук легли реальные материалы допросов и приговоров.
«Новая газета» опубликовала открытое письмо в поддержку Беркович Петрийчук. Его подписали более 2108 человек.
Поручительства за режиссерку подписали Дмитрий Муратов, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов, Лидия Мониава, Нюта Федермессер, Александр Лунгин, Максим Виторган и многие другие люди, среди которых главы благотворительных организаций и театров.