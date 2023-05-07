Кандидаты деструктивных наук

Уголовное дело по ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичное оправдание терроризма (максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы) в отношении режиссерки Евгении Беркович и сценаристки Светланы Петрийчук, как известно, было возбуждено на основании экспертизы, которую сделали три человека: историк, религиовед-деструктолог Роман Силантьев, лингвист-деструктолог Галина Хизриева и клинический психолог Елена Замышевская. Согласно их коллективной работе, в пьесе «Финист Ясный Сокол», поставленной Беркович, якобы содержится героизация боевиков ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России. — Прим. ред.), а также есть «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России». По мнению экспертов, пьеса создает положительный образ женщин, уехавших из своей страны с целью принять участие в террористической деятельности. К тому же эксперты расценили постановку как «фильм ужасов», негативно влияющий на человеческую психику. «Новая газета Европа» проследила профессиональный путь всех троих экспертов (дисклеймер: их квалификация хромает на обе ноги). Хизриева в профессиональных кругах имеет репутацию липовой мусульманки, а также сторонницы колдуньи Джуны, Силантьев — ярый сторонник войны в Украине, создатель лженауки, в свое время был пойман на искажении фактов Советом муфтиев России, а Замышевская дала заключение о принудительном направлении в психбольницу гражданского активиста, что даже суд признал незаконным.

Эксперт №1. Роман Силантьев — конспиролог и любитель теории заговоров Самый известный и главный автор экспертизы по делу Беркович-Петрийчук — Роман Силантьев. В СМИ его называют религиоведом, историком, исламоведом и, конечно, деструктологом. Силантьеву 46 лет. Он родом из Москвы. Окончил географический факультет МГУ и аспирантуру Института этнологии и антропологии РАН. Сначала защитил кандидатскую (тема «Этносоциальные, политические и религиозные аспекты раскола исламского общества в России»), затем — докторскую («Эволюция системы внешних сношений духовных управлений мусульман России») и стал специалистом по исламу. Однако официальные мусульмане удивились тому, как трактовал полученные в вузах знания господин Силантьев. В своих статьях он писал о «распространении ваххабизма» в стране и «пантюркизме как угрозе национальной безопасности Российской империи».

Книга Романа Силантьева «Новейшая история исламского сообщества России» (во втором издание — «Новейшая история ислама в России»)

В 2005 году вышла книга Силантьева «Новейшая история исламского сообщества России». Совет муфтиев России вскоре дал понять, что лучше бы она не выходила, а доктора исторических наук обвинили автора в «попытке очернить священнослужителей и руководителей почти всех религиозных центров традиционного ислама России». Историку-религиоведу пришлось покинуть пост исполнительного секретаря Межрелигиозного совета. Однако уже в следующем году Силантьев стал главой Правозащитного центра при Всемирном русском народном соборе, и занимает эту должность до сих пор. Сам собор возглавляет патриарх Кирилл, среди его замов — российский олигарх Константин Малофеев*. На принадлежащем Малофееву консервативном телеканале «Царьград» эксперт Силантьев, например, рассказывает о том, «как в головы людей внедряют опасные идеи, насаждаемые западными псевдоценностями» и заявляет в этой связи, что «раскрыт сатанинский прием врага».

Цитата «На чём построен сатанизм? Дескать, а давайте перевернем крест, покрасим свечи в черный, прочитаем молитву наоборот, а на алтарь положим блудницу. Это просто издевательство и насмешка над христианством. Эти идеи не самодостаточны, они могут лишь извратить то, что уже есть. Наши противники ничего нового придумать не могут».

В других интервью и выступлениях Силантьев рассуждает об угрозах, которые якобы представляют для христиан жители Ближнего Востока. Поощрением исламистов, уверяет он, тайно занимаются США, которым «удобнее гадить кому-то чужими руками». В интервью порталу «Православие.ру» Силантьев уверял граждан, что США ненавидят Россию, поэтому они используют ваххабитов, сексуальные меньшинства и оппозиционеров, чтобы убить отечественные традиционные ценности.

«Все оппозиционеры и меньшинства всегда будут поддерживаться с целью дестабилизации ситуации. Это всё — известные игры США», — говорил он.

Роман Силантьев. Фото: IslamNews

Некоторые выступления религиоведа носят весьма шовинистический и даже расистский характер. Он заявлял о необходимости не только ужесточить контроль за ваххабитами в России, но и призывал их уничтожать («Необходимо перестать думать о том, что мирным путем и договорами можно что-то решить. Надо просто их уничтожать. Как мы убивали фашистов, так надо и убивать ваххабитов»). Приводил сомнительную статистику, согласно которой около 5% проживающих в России мусульман — радикалы, и что они «неоднократно пытались раскачать ситуацию в стране» и «устроить межнациональный или межрелигиозный Майдан». Говорил, что «из ста новообращенных (мусульман) — 40 становят террористами».

Ну и, разумеется, что еще с 2014 года в России проводятся массовые информационно-психологические операции, большинство из которых режиссируется с территории Украины и коллективного Запада.

В число таких провокаций, по сведениям религиоведа Силантьева, входят звонки от мошенников, диверсии и различные игры в интернете, приводящие к детским суицидам. «Половина случаев колумбайна в нашей стране режиссируется с Украины», — заверял он журналистов. Что касается Украины, то сегодня эксперт Силантьев — активный сторонник войны в этом государстве. В интервью православному радио «Радонеж» он сравнивает Украину с Третьим рейхом, уверяя, что «украинские националисты» намерены убить всех «москалей» в мире. Студентам он рассказывает, что основной религией в Украине стало «неоязычество сатанинского характера», как и в гитлеровской Германии. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Силантьев называет причиной подростковых суицидов и массовых убийств в российских школах: «Сейчас около половины случаев нападений на школы, которые предотвращаются, были индуцированы именно оттуда». Подтверждений своим слова Силантьев, впрочем, никогда не приводил.

В 2018 году Роман Силантьев представил придуманную им научную дисциплину — деструктологию. Ее он продвигал как метод выявления «угроз в духовной сфере» и способ противодействия «угрозам национальной безопасности». Среди таких угроз рассматривал «АУЕ», колумбайны, идеологию «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) и «группы некрокоммунистических сект, члены которых считают себя гражданами СССР».

Учебник «Деструктология. Как быстро и надежно лишиться денег и здоровья. 10 шагов к успеху бесплатно», соавтором которой выступил Роман Силантьев

К тому моменту Роман Силантьев уже работал профессором в Московском государственном лингвистическом университете им. Мориса Тореза. (МГЛУ). Новая никому до этого не известная наука оперативно получила целую кафедру в МГЛУ. Так же оперативно вуз выпустил учебник по ней. Как пояснял журналистам сам Силантьев, в учебнике описаны способы борьбы со всем спектром «деструктивных угроз в духовной сфере — психокультами, коммерческими культами, религиозными сектами, деструктивными молодежными субкультурами, магами, экстремистами и террористами». Основную задачу науки ее автор видел в разработке «научного аппарата», который мог бы выявлять «угрозы» на ранней стадии. Деструктологов он сравнивал со «специалистами широкого профиля в медицине», поскольку они должны иметь «представление о симптомах максимально широкого спектра деструктивных явлений». По задумке Силантьева, молодая «наука» должна была объединить компетенции исламоведов, сектоведов, педагогов, психологов, культурологов, лингвистов и специалистов по информационной безопасности. Чтобы добиться этой цели, в МГЛУ появилась целая «лаборатория деструктологии». Она и стала проводить лингвистические экспертизы по уголовным делам в отношении тех граждан, которые подозреваются в оправдании терроризма. При этом Силантьев не скрывал: он не только проводит экспертизы, но и читает лекции по «деструктологии» сотрудникам ФСБ. «Мне это не претит, я ведь к либеральной интеллигенции себя не отношу». Помимо учебника, Силантьев написал с коллегами книгу под названием «Деструктология. Как быстро и надежно лишиться денег и здоровья. 10 шагов к успеху бесплатно».

Цитата «В деструктивных образованиях можно реализовать любые фантазии. Поклоняться богам из компьютерных сеттингов и даже антропоморфной мышке Гаечке, питаться солнечной энергией и отказываться от воды, резать головы другим и удалять клиторы у себя, создавать гаремы и расплачиваться старыми советскими рублями. И большинство из тех, кто всем этим занимается, не попадают под определение душевнобольных. Реальность по разнообразию причудливых идей уже уверенно обгоняет фантастику, благо и прорывы сущностей из фантастики в наши суровые будни случаются с завидной регулярностью. <…> В деструктивных образованиях можно реализовать любые фантазии. Желающие могут изучить премудрости бесконтактного боя или астрального карате, научиться делать астральные же аборты, купить почти настоящий паспорт гражданина СССР или попробовать приворожить Ксению Собчак».

Летом 2020 года Силантьев вызвался на страницах «Царьграда» помочь властям в подготовке обвинительного заключения против Гасана Гусейнова — на тот момент профессора Высшей школы экономики (ВШЭ). Гусейнов комментировал интервью американской писательницы Сьюзен Зонтаг, которая заявила, что теракт на Дубровке был «освободительной борьбой чеченского народа». Гусейнова обвинили в том, что он согласился с этим высказыванием, хотя тот заявил, что критики вырвали его высказывание из контекста. «Я вижу здесь все признаки оправдания терроризма. 205-я статья очень неприятная. Люди типа Гусейнова, например, псковская журналистка Прокопьева (в 2020 году Светлану Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма из-за рассуждений о причине теракта в здании ФСБ Архангельска, где погиб 17-летний юноша. Обвинение требовало для журналистки 6,5 лет колонии. Суд признал ее виновной и оштрафовал на 500 тысяч рублей. — Прим. ред.) уже на нее нарвались с очень печальными последствиями. Стоит судимость по этой статье, а значит, исключена работа в вузах и средних учебных заведениях, — комментировал Силантьев и выражал надежду, что в скором времени “товарищ Гусейнов пополнит список Росфинмониторинга”. — Лично готов этому посодействовать. В лаборатории деструктологии Лингвистического университета как раз специализируются на таких экспертизах. С удовольствием оценим его заявление и постараемся, чтобы этого человека мы впредь слышали только в контексте судебных разбирательств».

ФСБ старания эксперта не оценила. Гусейнова не стали привлекать по статье об «оправдании терроризма». Но из ВШЭ преподаватель вынужден был уволиться.

После начала войны дела по этой статье стали заводить охотнее. И профессору Силантьеву улыбнулась большая профессиональная удача. По всей видимости, там же, в лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета готовилась экспертиза по делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. Поскольку в этом же вузе трудится второй эксперт — Галина Хизриева.

Эксперт №2. Галина Хизриева — сторонница колдуньи Джуны

Галина Хизриева. Фото: Islam.ru

Галина Амировна Хизриева — давняя коллега и знакомая Романа Силантьева. Сегодня она — старший научный сотрудник лаборатории деструктологии МГЛУ. Государственные российские СМИ типа «Комсомольской правды», где она часто выступает комментатором, называют ее экспертом в области экстремизма. Хизриева родилась в 1961 году. Окончила романо-германское отделение филфака МГУ им. М. В. Ломоносова, квалификация «филолог-германист». Затем отучилась в Московском государственном университете культуры и искусства по специальности «Теория и история культуры». На сайте «Русская народная линия», чьим автором она числится, про Хизриеву рассказывается, что она «стояла у истоков создания мусульманских СМИ в России, включая журнал «Ислам» и сайт «Ислам.ру». Является «почитательницей трудов ведущего ученого-исламоведа современности Рамазана аль-Бути» и «последовательницей убитого террористами самого почитаемого мусульманами Дагестана шейха Саида Афанди Чиркейского». Еще про Хизриеву рассказывается, что в 2014 году она вела ежепятничную передачу «Голос российской уммы» на радио «Голос России», «принимала участие в разработке концепции мусульманского единства» и «имеет широкие связи с муфтиятами регионов». И наконец, значится одним из авторов фильма «Слуги смерти», повествующем «об опасности распространения идеологии терроризма в России». «Антигероем», говорится в пояснении к фильму, является одна из идеологий исключительности и фанатизма — ваххабизм, «адепты которого активно навязывают свою цивилизационную модель всему мировому сообществу».

В 2010 году, сообщается на том же сайте «Русская народная линия», Галина Хизриева совершила хадж.

В 2016 году портал «Голос Ислама», комментируя назначение Хизриевой главным редактором сайта «Ислам.Ру», называл ее «ведущей профессиональной исламофобкой России, соратницей Романа Силантьева, Яны Амелиной (государственный российский исламовед, сторонница идей о деструктивном влиянии социальных сетей на молодежь. — Прим. ред.)» и «известной ассирийской колдуньи Джуны Давиташвили». Также Хизриевой дали характеристику «липовой мусульманки», «участницы многочисленных кампаний травли мусульман, сотрудницы православно-шовинистического логова РИСИ».

Галина Хизриева. Фото: соцсети

Хизриева действительно одно время работала в российском Институте стратегических исследований Администрации президента России, директором которого является Михаил Фрадков. Среди научных трудов Хизриевой: «Сибирская нефть и мусульмане», «Сакрализация углеводородов в контексте национальной и государственной безопасности», «Описание некоторых практик громкого быстрого зикра» (зикр — поминание Аллаха. — Прим. ред.). В 2018 году Галина Хизриева получила в Дагестанском гуманитарном институте степень магистра по направлению «Теология». Год спустя прошла переподготовку в Московском государственном лингвистическом университете им. Мориса Тореза, где уже профессорствовал его знакомый Роман Силантьев. Именно в его исполнении она прослушала 72 часа лекций по теме «Основы деструктологии» и стала одним из специалистов и популяризаторов данной науки. В интервью «Комсомольской правде» она говорила: «Цель этой дисциплины — борьба с любыми деструктивными явлениями, к которым относятся и терроризм, и экстремизм, и какие-то деструктивные культы. Например, все мы наслышаны о группах смерти в соцсетях — группах, связанных с самоубийством. Эта проблема сейчас остро стоит не только в России, но и во всём мире. Думаю, это совсем даже не стихийное явление. <…> Группы самоубийц солидаризируются с террористами. А мы знаем, что терроризм не возникает сам по себе: он финансируется и очень хорошо поддерживается на разных международных политических площадках».

Сегодня в МГЛУ Хизриева преподает две дисциплины: «Государственная и судебная религиоведческая и теологическая экспертиза» и «Основы религиоведческой аналитики и экспертизы». В конце 2022 года в вузе открылся Центр лингвистической экспертизы, целью которого было обозначено «организация фундаментальных исследований». В кресло директора Центра села Галина Хизриева. В принципе, если следовать логике, с которой специалист по деструктологии делала экспертизу по делу Беркович-Петрийчук, ее — Хизриеву — саму надо привлекать по статье 205.2 Уголовного кодекса. Рассуждая в 2019 году на страницах всё той же «Комсомольской правды» о женщинах, решивших выйти замуж за исламистов и отправиться в Сирию, Хизриева говорила вещи, которые могли бы послужить аннотацией к спектаклю «Финист Ясный Сокол»:

Цитата «Их просто влюбляют в это самопожертвование, в эту жертвенность. Это вид религиозного сознания, псевдорелигиозная субкультура. Самые беззащитные перед вербовкой — те, кто находится в трудном положении, не обязательно экономическом, скорее, психологическом. Например, разрыв с любимым, ссоры в семье, непонимание, желание отомстить, а также подростковый пубертат, когда обостряются все эти чувства. <…> Любого человека берут за мечту и его амбиции: один мечтает прославиться, другой — разбогатеть, третий — быть успешным, женщины чаще всего мечтают о любви… И за эти крючки людей вербуют. <…> И надо понимать психологию этих людей. Эти дети и эти женщины воспринимали себя гражданами другого государства — ИГИЛ (запрещенная в России организация. — Прим. ред.), а их привезли в Россию. Для них не важно, есть у них деньги или нет, — они готовы терпеть любые лишения, жертвовать всем, в том числе своей жизнью и жизнью своих детей, потому что живут мечтой, связанной с раем, ими движет абсолютная экзистенциальная идея, и за пределами этой идеи для них нет ничего, это их смысл жизни».

До дела Беркович-Петрийчук Хизриева в том же МГЛУ делала лингвистическую экспертизу по делу экс-схиигумена Сергия, которого обвиняли в возбуждении ненависти и вражды. Следствие ограничилось проведением только этой экспертизы. К исследованию не привлекли ни религиоведа, ни культуролога, ни психолога, что, как замечала защита осужденного, является нарушением методик Минюста и МВД или ФСБ. Благодаря этой экспертизе экс-схиигумена отправили в колонию на семь лет. Эксперт №3. Елена Замышевская — «лучший специалист по колумбайну и скулшутингу»

Елена Замышевская. Фото: соцсети

Эксперт Елена Замышевская живет на два города — Нижний Новгород и Красноярск. 27 лет, начинающий клинический психолог. На своей официальной странице в инстаграме девушка представляет себя: «Первый в России психолог по работе со скулшутингом». Скулшутинг — это вооруженные нападения на учебные учреждения, как правило, совершенные самими учащимися. В 2021 году тогда 25-летняя Замышевская обосновала принудительную госпитализацию в психбольницу нижегородского правозащитника и православного активиста, противостоявшего уплотнительной застройке, борьбе за снижение тарифов ЖКХ и защите прав животных, — Алексея Поднебесного. Его задержали возле дома и отвезли в психбольницу. Суд о принудительной госпитализации проходил прямо в стенах медицинского учреждения. Поводом стали донос местного НОДовца и некое письмо родителей девушек из медицинского колледжа, где в тот момент учился Поднебесный.

Заключение психолога Замышевской Е. Н. было сделано накануне задержания: она писала, что блогер «в беседе проявляет подозрительность, возбудимость — направляю к психиатру».

При этом какую непосредственную угрозу для окружающих представлял активист и как могло ухудшиться его состояние без оказания немедленной помощи, Замышевская не поясняла.

Нижегородский активист Алексей Поднебесный. Фото: соцсети

Впоследствии областной суд признал эту принудительную госпитализацию, в основе которой лежала экспертиза Замышевской, незаконной. Сам Поднебесный отмечал, что заключение «первой в России психолога-эксперта по скулшутингу» Елены Замышевской в отношении него было выполнено по заказу ФСБ. После профессиональной неудачи Замышевскую, тем не менее, пригласили выступить экспертом по делу другого жителя Нижнего Новгорода, Ильи Мясковского, которого обвиняют в дискредитации российской армии. Ему вменили публикации антивоенных граффити в местном паблике в соцсети «Вконтакте» и другие посты о пикетчиках с антивоенными плакатами. Всего в отношении мужчины заведено аж пять уголовных дел о «дискредитации» российской армии. Его публикации, по просьбе Нижегородского управления МВД, среди прочих оценивала и клинический психолог Замышевская — в качестве члена межведомственной группы по профилактике распространения движения «Колумбайн» и других деструктивных течений.

Замышевская с коллегами сочла публикации блогера антиконституционными и увидела в них призывы не исполнять гражданский долг по защите Родины.

Особое внимание эксперты уделили опубликованным фотографиям одиночного пикета Маргариты Мурахтаевой — дочери нижегородской журналистки Ирины Славиной, совершившей в 2020 году самосожжение у стен областного главка МВД РФ. В годовщину смерти матери дочь вышла на пикет с плакатом, содержащим надпись с критикой СВО и президента Путина. Слова пикетчицы по поводу «массовых неоправданных жертв среди военнослужащих и гражданских лиц» эксперты сочли не соответствующими истине. И не поленились написать: «Киев под давлением стран НАТО нарушил Минские соглашения и международные права в части военных конфликтов... С нашей стороны специальная военная операция — это отечественная освободительная война (специальная военная операция), направленная на демилитаризацию и денацификацию Украины, прекращение геноцида этнических россиян, обеспечение безопасности РФ. Целью же подготовленного коллективным Западом военного конфликта является создание условий для “цветной революции” в РФ и устранение президента Владимира Путина», — говорилось в экспертизе.

Маргарита Мурахтаева во время антивоенного пикета. Фото: SOTA

Ее авторы также настаивали, что «пораженчество в уже идущей войне сегодня расценивается как ведение психологической войны со стороны противника, его поддержка, духовная власовщина». «Мы находимся в цивилизованной, ментальной, гибридной прокси-войне с Западом, в которой ничьих не бывает», — подытоживали эксперты. Отдельно от себя специалист по скулшутингу Замышевская писала, что антивоенные публикации в ВК-паблике Мясковского (с аудиторией менее тысячи человек) являются «мощным инструментом для информационно-психологического воздействия». Признаки такого воздействия по ее словам, «усматриваются в распространении информации об организованных антивоенных агитациях, автор использует слова-триггеры (“война”, “стрелять”), которые могут морально нагнетать и устрашать психологически неустойчивого адресата». Очевидно, по логике Замышевской, использование тех же слов-триггеров людьми, вещающими на многомиллионную аудиторию, — Симонян, Соловьёвым, Скабеевой, — должно вызывать еще более устрашающее воздействие на «неустойчивых адресатов». Но экспертизы по заявлениям российских пропагандистов местное МВД делать ее не просило. А потом Замышевская поучаствовала в посадке Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. Вот что написала конкретно психолог в своей части экспертизы: «Ролик (имеется в виду выложенная Беркович читка пьесы на ютубe. — Прим. ред.) может оказывать психологическое воздействие, а именно — манипуляция сознанием, поражающая низкий уровень психологической безопасности, размытие системы ценностей и убеждений, высокий уровень социальной неопределенности. Медиа-продукт содержит контекстно усиленную сцену насилия. Ролик также оказывает психологическое воздействие на зрителя, вызывая чувство страха в связи с использованием в нём классических приемов кинематографического жанра “фильм ужасов”. <…> Идеология запрещенных экстремистских и террористических (деструктивных) субкультур, таких, например, как ИГИЛ (организация, запрещенная в Российской Федерации), распространяемая путем их оправдания, может оказать идеологическое влияние на зрителей и побудить их к действиям, направленным на дестабилизацию деятельности органов власти Российской Федерации». После того как в СМИ всплыло имя Замышевской, она закрыла комментарии на своей странице в Instagram из-за наплыва критических отзывов. Однако стала единственной из всех трех экспертов «театрального дела», кто хоть как-то объяснил свое участие в нём. Замышевская заявила, что ее миссия — спасать подростков от скулшутинга. При чём тогда драматурги, режиссеры и гражданские активисты с их антивоенной позицией, психолог не сообщила:

Цитата «Для того чтобы облить меня отборными помоями, будет честным оценивать меня в контексте всей моей работы, а не какой-то ее части. Я работаю с 2019 года психологом, который спасает подростков с ауто- и гетероагрессивными тенденциями. Я снимаю их с крыш, вырываю из притонов, за руку привожу на экзамены и многое другое. <…> Я знаю, что такое предотвратить нападение на образовательное учреждение или что такое зайти в СИЗО к убийце, желающей убить маленьких мальчиков, совершив при этом первый в России феминистический акт, и докопаться до истины ее желаний (девушка при этом не называет имен и не поясняет, что конкретно имеет в виду. — Прим. ред.). <…> Знаю ли я что, в тюрьме сейчас обед, и ваше желание, чтобы я там оказалась. Я работала в колонии строгого режима, в школе. Место, которое я люблю с особым теплом, и с удовольствием бы вернулась преподавать туда вновь. Я знаю, когда у них обед, и да, я знаю, какие порой удивительные люди там оказываются».

Фото на странице Instagram Елены Замышевской. Скриншот

А вот еще из публикаций Замышевской: фото, где она позирует на теннисном корте, сопровождают следующие ее слова: «План такой! Я стану лучшим специалистом по Колумбайну и Скулшутингу. Весь мир захочет, чтобы Россия поделилась своим опытом работы. Мы поделимся. Всех спасем. Нас снова будут уважать как прежде. Как вам идея?».

P.S. В следующей части читайте портрет Евгении Беркович — человека, которого эти «эксперты» посадили.