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Ужасные новостиПолитика

Секретная карта Путина, Бахмут и Белгород, в Чечню — как в тюрьму

«Ужасные новости» с Кириллом Мартыновым

  • Российская армия обстреляла больницу в Днепре. Погибли 2 человека, ранены 32. Зеленский заявил, что Бахмут не находится под полным контролем российских войск — в городе все еще находятся украинские военные. Пригожин утверждает, что президент Украины лукавит или просто не в курсе, что «происходит на земле».
  • МИД РФ назвал условия для достижения мира: Украина должна будет отказаться от части территорий, от вступления в ЕС и НАТО, а также признать русский язык государственным.
  • Госдума приняла закон о наказаниях за «неправильные» карты России, а председатель Конституционного суда Валерий Зорькин показал Путину карту, составленную при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин ответил: «Ну конечно».

Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.

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  • Российская армия обстреляла больницу в Днепре. Погибли 2 человека, ранены 32. Зеленский заявил, что Бахмут не находится под полным контролем российских войск — в городе все еще находятся украинские военные. Пригожин утверждает, что президент Украины лукавит или просто не в курсе, что «происходит на земле».
  • МИД РФ назвал условия для достижения мира: Украина должна будет отказаться от части территорий, от вступления в ЕС и НАТО, а также признать русский язык государственным.
  • Госдума приняла закон о наказаниях за «неправильные» карты России, а председатель Конституционного суда Валерий Зорькин показал Путину карту, составленную при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин ответил: «Ну конечно».

Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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