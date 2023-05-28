Секретная карта Путина, Бахмут и Белгород, в Чечню — как в тюрьму

- Российская армия обстреляла больницу в Днепре. Погибли 2 человека, ранены 32. Зеленский заявил, что Бахмут не находится под полным контролем российских войск — в городе все еще находятся украинские военные. Пригожин утверждает, что президент Украины лукавит или просто не в курсе, что «происходит на земле».
- МИД РФ назвал условия для достижения мира: Украина должна будет отказаться от части территорий, от вступления в ЕС и НАТО, а также признать русский язык государственным.
- Госдума приняла закон о наказаниях за «неправильные» карты России, а председатель Конституционного суда Валерий Зорькин показал Путину карту, составленную при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин ответил: «Ну конечно».
Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.
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- Российская армия обстреляла больницу в Днепре. Погибли 2 человека, ранены 32. Зеленский заявил, что Бахмут не находится под полным контролем российских войск — в городе все еще находятся украинские военные. Пригожин утверждает, что президент Украины лукавит или просто не в курсе, что «происходит на земле».
- МИД РФ назвал условия для достижения мира: Украина должна будет отказаться от части территорий, от вступления в ЕС и НАТО, а также признать русский язык государственным.
- Госдума приняла закон о наказаниях за «неправильные» карты России, а председатель Конституционного суда Валерий Зорькин показал Путину карту, составленную при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин ответил: «Ну конечно».
Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.