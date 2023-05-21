Зеленский заявил, что Бахмут не захвачен российскими войсками до конца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут не находится под полным контролем российских войск — в городе все еще находятся украинские военные. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Хиросиме, его слова передает «Украинская правда».

«Сегодня военные выполняют очень важные задачи, они находятся в Бахмуте, в каких точках — я не буду делиться, но это говорит о том, что Бахмут не захвачен на сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому быть не может», — заявил президент Украины.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрицает эту информацию.

«В населенном пункте Бахмут нет ни одного украинского военного, по той причине, что мы перестали брать пленных. Трупов украинских военных — огромное количество. Бахмут взят полностью по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра. Владимир Александрович лукавит, либо он, как и наши военные руководители, просто не в курсе, что происходит на земле. Это может быть», — сказал он в комментарии для журналистов.

Ранее информагентство Reuters сообщило, что Зеленский подтвердил взятие Бахмута российскими войсками.

«На сегодняшний день Бахмут остался только в наших сердцах. Это трагедия. От города ничего не осталось. Сегодня он остается только в наших сердцах», — сказал он.

После этого корреспондент Financial Times заявил, что журналисты неправильно поняли украинского президента — он имел в виду, что город полностью уничтожен.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также утверждает, что президент Украины не подтверждал переход Бахмута под контроль России, передает CNN.