Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Днепре 1 человек погиб, 23 ранены

Ночью российские военные нанесли ракетный удар и удар дронами Shahed по Украине. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Киевская городская военная администрация сообщила об обстреле из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами типа Х-101/555. Власти заявили, что цели в воздушном пространстве Киева удалось сбить.
В результате падения обломков в Оболонском районе разрушена крыша торгово-развлекательного центра и на парковке повреждены автомобили. В Шевченковском районе зафиксировано падение обломков на частный дом, повреждены крыша и окно.
Фото: телеграм-канал Сергея Лысака
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал об одном пострадавшем в результате обстрела.
«Изуродована заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь — лечится дома», — заявил Лысак.
По его словам, также начались пожары в двух частных домах и двух предприятиях. Серьезные разрушения наблюдаются в здании транспортного предприятия города.
Днепр вновь подвергся обстрелу
По словам Лысака, снаряды попали по медучреждению. Есть пострадавшие. В результате удара загорелись два здания, огонь охватил 500 кв. м.
Количество пострадавших увеличилось до 23 человек, 21 находится в стационаре, трое из них в тяжелом состоянии. Погиб мужчина 69 лет, он проходил мимо больницы во время удара.
Фото: телеграм-канал Сергея Лысака
«Не прекращал враг издеваться и над Никопольщиной. Обстрелял Марганецкую общину из БПЛА. Обошлось без жертв», — сообщили власти.
Воздушные силы Украины заявили, что всего были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 запуск ударных дронов. ПВО сбила 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555, 23 ударных дрона Shahed-136/131 и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и «Мерлин-ВР».
Вчера Россия в 12-й раз с начала мая атаковала Киев беспилотниками. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.
Ночью российские военные нанесли ракетный удар и удар дронами Shahed по Украине. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Киевская городская военная администрация сообщила об обстреле из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами типа Х-101/555. Власти заявили, что цели в воздушном пространстве Киева удалось сбить.
В результате падения обломков в Оболонском районе разрушена крыша торгово-развлекательного центра и на парковке повреждены автомобили. В Шевченковском районе зафиксировано падение обломков на частный дом, повреждены крыша и окно.
Фото: телеграм-канал Сергея Лысака
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал об одном пострадавшем в результате обстрела.
«Изуродована заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь — лечится дома», — заявил Лысак.
По его словам, также начались пожары в двух частных домах и двух предприятиях. Серьезные разрушения наблюдаются в здании транспортного предприятия города.
Днепр вновь подвергся обстрелу
По словам Лысака, снаряды попали по медучреждению. Есть пострадавшие. В результате удара загорелись два здания, огонь охватил 500 кв. м.
Количество пострадавших увеличилось до 23 человек, 21 находится в стационаре, трое из них в тяжелом состоянии. Погиб мужчина 69 лет, он проходил мимо больницы во время удара.
Фото: телеграм-канал Сергея Лысака
«Не прекращал враг издеваться и над Никопольщиной. Обстрелял Марганецкую общину из БПЛА. Обошлось без жертв», — сообщили власти.
Воздушные силы Украины заявили, что всего были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 запуск ударных дронов. ПВО сбила 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555, 23 ударных дрона Shahed-136/131 и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и «Мерлин-ВР».
Вчера Россия в 12-й раз с начала мая атаковала Киев беспилотниками. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.