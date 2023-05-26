Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Днепре 1 человек погиб, 23 ранены

обновлено в 13:37 мск

Днепр вновь подвергся обстрелу



По словам Лысака, снаряды попали по медучреждению. Есть пострадавшие. В результате удара загорелись два здания, огонь охватил 500 кв. м.

Количество пострадавших увеличилось до 23 человек, 21 находится в стационаре, трое из них в тяжелом состоянии. Погиб мужчина 69 лет, он проходил мимо больницы во время удара.