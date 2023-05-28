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НовостиОбщество

Число жертв удара по больнице в Днепре увеличилось до четырех человек

Число жертв ракетного удара по медучреждению в Днепре увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

«Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии», — рассказал он.

Среди жертв 56-летний врач, 64-летняя сотрудница больницы и 57-летний работник соседней ветклиники.

Ранее Лысак сообщал, что в результате попадания российской ракеты по медучреждению пострадали 32 человека. Вокруг места прилета были повреждены более 30 многоэтажек и более 20 частных домов, стадион, три школы и лицей, три детских сада.

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Число жертв ракетного удара по медучреждению в Днепре увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

«Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии», — рассказал он.

Среди жертв 56-летний врач, 64-летняя сотрудница больницы и 57-летний работник соседней ветклиники.

Ранее Лысак сообщал, что в результате попадания российской ракеты по медучреждению пострадали 32 человека. Вокруг места прилета были повреждены более 30 многоэтажек и более 20 частных домов, стадион, три школы и лицей, три детских сада.

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