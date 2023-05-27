Осужденная по делу о «фейках» журналистка Мария Пономаренко сообщила о давлении со стороны администрации колонии

Журналистка RusNews Марию Пономаренко, приговоренная к шести годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию, сообщила о давлении со стороны администрации колонии. Информацию передал редакции RusNews адвокат Дмитрий Шитов.
Адвокат посетил подзащитную 25 мая. Пономаренко рассказала ему о сильной боли в пояснице. Она также сообщила, что 22 мая в камере отключили свет, поэтому всех переводили в другое помещение со всеми вещами, включая матрасы. Из-за боли в спине журналистка не могла перетащить вещи самостоятельно, однако сотрудница колонии, по словам адвоката, «начала на нее кричать и запретила кому-либо ей помогать». Шитов также рассказал, что сотрудница отказалась вызвать Пономаренко врача, а позже написала рапорт, что журналистка обругала ее матом. Сама Пономаренко это отрицает.
Сотрудница колонии позже провела обыск в камере у Пономаренко и вытряхнула адресованные заключенной письма из конвертов так, что теперь сложно понять, кто их написал, добавил адвокат.
Журналистка сообщила, что врачи диагностировали у нее остеохондроз и освободили ее от утренней зарядки. Сейчас она получает медицинскую помощь.
Адвокат сказал, что при поступлении в колонию у Пономаренко «на цензуру» изъяли личные записи, а также Уголовный, Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы.
В середине мая журналистку доставили в ИК-22 Красноярска.
Ранее стало известно, что Пономаренко на три дня — с 17 по 20 марта — поместили в психиатрическую больницу после этапирования в СИЗО Бийска. Туда она попала после того, как ее отправили в следственный изолятор №2, где у нее изъяли часть продуктов. Как написало «ОВД-Инфо», там у Пономаренко случился приступ из-за того, что санитары хотели заставить ее раздеться.
Когда журналистку вернули в СИЗО Бийска, сотрудники изолятора зафиксировали синяки на ее теле.
Предположительно, поводом для уголовного дела в отношении Пономаренко стали посты в телеграм-канале «Цензуры нет», где рассказывалось о людях, укрывавшихся в мариупольском драмтеатре.
Журналистка RusNews Марию Пономаренко, приговоренная к шести годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию, сообщила о давлении со стороны администрации колонии. Информацию передал редакции RusNews адвокат Дмитрий Шитов.
Адвокат посетил подзащитную 25 мая. Пономаренко рассказала ему о сильной боли в пояснице. Она также сообщила, что 22 мая в камере отключили свет, поэтому всех переводили в другое помещение со всеми вещами, включая матрасы. Из-за боли в спине журналистка не могла перетащить вещи самостоятельно, однако сотрудница колонии, по словам адвоката, «начала на нее кричать и запретила кому-либо ей помогать». Шитов также рассказал, что сотрудница отказалась вызвать Пономаренко врача, а позже написала рапорт, что журналистка обругала ее матом. Сама Пономаренко это отрицает.
Сотрудница колонии позже провела обыск в камере у Пономаренко и вытряхнула адресованные заключенной письма из конвертов так, что теперь сложно понять, кто их написал, добавил адвокат.
Журналистка сообщила, что врачи диагностировали у нее остеохондроз и освободили ее от утренней зарядки. Сейчас она получает медицинскую помощь.
Адвокат сказал, что при поступлении в колонию у Пономаренко «на цензуру» изъяли личные записи, а также Уголовный, Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы.
В середине мая журналистку доставили в ИК-22 Красноярска.
Ранее стало известно, что Пономаренко на три дня — с 17 по 20 марта — поместили в психиатрическую больницу после этапирования в СИЗО Бийска. Туда она попала после того, как ее отправили в следственный изолятор №2, где у нее изъяли часть продуктов. Как написало «ОВД-Инфо», там у Пономаренко случился приступ из-за того, что санитары хотели заставить ее раздеться.
Когда журналистку вернули в СИЗО Бийска, сотрудники изолятора зафиксировали синяки на ее теле.
Предположительно, поводом для уголовного дела в отношении Пономаренко стали посты в телеграм-канале «Цензуры нет», где рассказывалось о людях, укрывавшихся в мариупольском драмтеатре.