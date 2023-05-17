Осужденную по делу о «фейках» журналистку Марию Пономаренко этапировали в ИК-22 Красноярска

Журналистку RusNews Марию Пономаренко, приговоренную к шести годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), доставили в ИК-22 города Красноярск, сообщает RusNews со ссылкой на местного активиста.

Сейчас журналистка находится в колонии на карантине. Активист отдал Пономаренко передачу со всем необходимым и пообещал, «что не бросит Марию в беде».

Ранее стало известно, что Пономаренко на три дня — с 17 по 20 марта — поместили в психиатрическую больницу после этапирования в СИЗО Бийска. Туда она попала после того, как ее отправили в следственный изолятор №2, где у нее изъяли часть продуктов. Как написало «ОВД-Инфо», там у Пономаренко случился приступ из-за того, что санитары хотели заставить ее раздеться.

Когда журналистку вернули в СИЗО Бийска, сотрудники изолятора зафиксировали синяки на ее теле. Позже она написала в письме, что к ней применяли силу.