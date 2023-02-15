«Режим рухнет раньше, чем у меня УДО наступит»

Ленинский районный суд Барнаула приговорил активистку и журналистку Марию Пономаренко к шести годам колонии по делу о военных «фейках». Суд также на 5 лет запретил Пономаренко заниматься журналисткой деятельностью. В качестве обвинения следствие предъявило Пономаренко посты в телеграм-канале, в которых говорилось, что российская армия разбомбила драмтеатр в украинском Мариуполе. Марию почти сразу арестовали, она провела около девяти месяцев в СИЗО Петербурга и Барнаула, пережила попытку суицида, позже оказалась под домашним арестом, но потом снова под стражей.

Угрозы, штрафы и уголовное дело 44-летняя Пономаренко воспитывает двоих дочерей, она — корреспондент сибирского издания RusNews. Помимо журналистской работы, у нее достаточно приличный послужной список гражданского активиста. В начале октября 2020 года суд оштрафовал Пономаренко на 50 тысяч рублей за мелкое хулиганство. Поводом стал размещенный в интернете видеоролик, в котором Владимир Путин был назван «пуйлом». Полиция и суд сочли это оскорблением президента. В том же году журналистку оштрафовали на 10 тысяч рублей за маску с надписью «Путина в отставку», признав это несогласованной акцией. В августе 2021 года суд назначил Пономаренко очередные «штрафные» 10 тысяч рублей из-за тиктока со словами «8 августа идем кормить голубей. Гули проголодались». Акция «Кормим голубей» традиционно проводится в Хабаровске и других городах России в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, которого осудили по делу о заказных убийствах.

Позже Пономаренко обязали выплатить 75 тысяч рублей за сторис в инстаграм о «вечном Путине» и посты о митинге в поддержку Алексея Навального.

1 марта 2022 года RusNews писало, что журналистку привлекли за экстремизм за комментарии в соцсетях. Пономаренко неоднократно угрожали за ее гражданскую позицию. После одного из судебных заседаний, когда журналистка возвращалась домой, к ней сзади подошел мужчина и приставил к спине что-то острое. «Если ты не угомонишься — мы тебе или наркоту подкинем, или уработаем так, что мать родная не узнает», — угрожал он журналистке.

«Я не даю покоя местным властям, возможно, поэтому ко мне проявили такой интерес. Я подавала жалобы в Генпрокуратуру и СК России на их незаконные действия. Кроме того, был такой незначительный случай, из-за которого на меня тоже могли обидеться. 2 февраля я жаловалась на губернатора и мэра из-за того, что во время возложения цветов они были без масок. Позже я записала ролик о том, что они требуют от населения соблюдать ограничения, штрафуют активистов, а сами их не выполняют, — говорила она.

В инстаграме Пономаренко часто выкладывала антивоенные посты с критикой действующей власти.

В одном из них она рассказывала про своего дедушку: «Меня часто спрашивают, почему я так жестко отношусь к так называем «зигующим». Извините, но я — внучка ветерана войны, который был на передовой — пулеметчик, разведчик. Как я могу относиться к тем, кто за войну? Только остро негативно. Я достойная внучка своего деда. Он всю жизнь говорил: «Внучка, война — это страшно. Мир — любыми путями, любыми переговорами, компромиссами. Не дай бог тебе пережить войну». Это были слова моего деда, я их никогда не забуду. Не предам его», — говорила она в ролике.

Пост Марии Пономаренко. Источник: Instagram

Другой ее пост от 17 марта в телеграм-канале «Цензуры нет» о том, что российские войска обстреляли мариупольский драмтеатр, не остался без внимания правоохранителей. Против журналистки возбудили уголовное дело. Силовики посчитали ее публикацию «фейком». Причем аудитория телеграм-канала, когда вышел пост, не превышала 1,6 тысячи подписчиков. Сейчас название канала переименовали, а в опубликованных 17 марта осталось всего два поста — видео о том, как работает пропаганда, и новость, что Россия возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию. Сам пост об обстреле Мариуполя удален. В интервью изданию «Север. Реалии» Пономаренко призналась, что после начала войны испытывала глубокое отчаяние «от невозможности остановить это братоубийственное безумие», и считала, что она и все жители России имеют право называть войну войной.

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Из СИЗО — под домашний арест и обратно В апреле силовики задержали Пономаренко в Санкт-Петербурге, куда она приехала из Барнаула в длительную командировку, чтобы освещать антивоенные акции. В северной столице суд отправил журналистку в СИЗО. Позже ее этапировали из Петербурга в Алтайский край, поскольку расследованием дела занимались местные силовики. Во время этапирования через СИЗО Кирова, как рассказывала Пономаренко, тюремщики переломали ей все сигареты, которые в изоляторе служили валютой. «И всё же даже «Арсеналка» (СИЗО в Петербурге. — прим. ред.) не стояла рядом с адом этапа. «Столыпин» (имеются в виду вагоны, в которых возят заключенных — прим. ред.), 10 человек на трех квадратных метрах. Жара, духота, накурено, грязно до безобразия, спальных мест — шесть штук… Никаких матрасов и прочего. И да, к 10 людям прибавьте в среднем по два больших баула», — описывала этап Пономаренко. Условия содержания уже в барнаульском СИЗО-1 тоже оказались непростыми. На следствии около недели она провела в психиатрической клинике, где проходила психолого-психиатрическую экспертизу. «Там творился треш. Меня за требование личной одежды, посуды, мыльно-рыльных средств и прокладок насильно кололи неизвестной субстанцией, которая должна была успокаивать, однако… Трое суток вообще не помню. <…> Я тогда крикнула: «Срочно адвоката, меня здесь колют». После этих слов меня утащили и еще один укол поставили. Знаешь как? Трое парней ФСИНовцев держат руки и ноги, прижимают к кровати, а медсестра колет. Сокамерницу при этом выгоняют в коридор», — вспоминала Пономаренко, вернувшись в СИЗО.

Журналистку переводили в разные камеры, дважды отправляли в карцер, и в какой-то момент она оказалась в помещении с заклеенными окнами — там у нее обострилась клаустрофобия.

Находясь в таких условиях, Пономаренко спустя два месяца вскрыла вены. Когда суды ей несколько раз продлевали стражу, она постоянно просила перевести ее под домашний арест, поскольку условия в изоляторе были «пыточными». Изначально ей отказывали в этой просьбе, но в ноябре, когда дело уже рассматривалось по существу, просьбу всё-таки удовлетворили, и ее перевели под домашний арест в квартиру бывшего мужа, от которого у Марии две дочери. Правда, атмосфера дома спустя несколько дней накалилась. После одной из ссор Пономаренко попросила вернуть ее в СИЗО. Однако ее просьбу суд не выполнил. Тогда в ночь на 27 января журналистка сама нарушила домашний арест и пошла сдаваться в полицию, оттуда ее увезли в суд, где опять поместили под стражу.