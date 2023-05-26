В «ДНР» заявили, что ВСУ атаковали Мариуполь двумя дальнобойными ракетами. В администрации города подтвердили удары

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мариуполю при помощи двух ракет большой дальности, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры «Донецкой народной республики».

«Предварительно известно про попадание в районе „Азовстали“, там большой столп дыма», — говорится в сообщении мэрии Мариуполя.

Мариупольский городской совет опубликовал видео последствий обстрела. В администрации города сообщили, что ракеты ударили по территории завода «Азовсталь».

«Ждем хороших новостей», — заявили в администрации Мариуполя.

«Военкор» и сотрудник ВГТРК Андрей Руденко написал в своем телеграм-канале, что удар был нанесен при помощи британских ракет Storm Shadow.

На этой неделе Минобороны Украины подтвердило, что ВСУ уже используют крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. 21 мая Украина и Россия сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупированному РФ Бердянску.

Бердянск находится на расстоянии чуть более 100 км от линии фронта. Это больше дальше зоны досягаемости HIMARS и их аналогов, находящихся в арсенале ВСУ.

15 мая в оккупированном РФ Луганске произошли два взрыва в районе автовокзала. 12 мая сообщили о двух взрывах в Луганске. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что украинская армия обстреляла Луганск британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.