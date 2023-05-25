Волгоградца оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» за анкету на сайте знакомств

Суд оштрафовал 20-летнего жителя Волгограда на 100 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» (ч. 3 ст. 6.21 КоАП), сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.
Как рассказали в ведомстве, житель Советского района города разместил в свободном доступе в интернете «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения».
Это первый случай привлечения к ответственности за подобные правонарушения в регионе, уточнили «Интерфаксу» в ГУ МВД. Согласно материалам дела, «пропаганду ЛГБТ» силовики нашли в анкете волгоградца, размещенной на сайте знакомств, пишет агентство.
5 декабря Путин подписал закон о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ в России. Документ предусматривает запрет «пропаганды» «нетрадиционных отношений», педофилии, смены пола в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе.
В январе «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что РКН в конце декабря разослал видеосервисам список фильмов и сериалов, которые, по его мнению, относятся к «пропаганде ЛГБТ». В список разосланного сервисам «запрещенного контента» вошли фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем».
Суд оштрафовал 20-летнего жителя Волгограда на 100 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» (ч. 3 ст. 6.21 КоАП), сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.
Как рассказали в ведомстве, житель Советского района города разместил в свободном доступе в интернете «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения».
Это первый случай привлечения к ответственности за подобные правонарушения в регионе, уточнили «Интерфаксу» в ГУ МВД. Согласно материалам дела, «пропаганду ЛГБТ» силовики нашли в анкете волгоградца, размещенной на сайте знакомств, пишет агентство.
5 декабря Путин подписал закон о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ в России. Документ предусматривает запрет «пропаганды» «нетрадиционных отношений», педофилии, смены пола в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе.
В январе «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что РКН в конце декабря разослал видеосервисам список фильмов и сериалов, которые, по его мнению, относятся к «пропаганде ЛГБТ». В список разосланного сервисам «запрещенного контента» вошли фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем».