РКН разработал критерии для определения «ЛГБТ‑пропаганды». Сервисы уже удалили фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем»

РКН считает, что в реестр запрещенной информации материал нужно внести, если информация в нем:

— направлена на возбуждение сексуальных чувств по отношению к несовершеннолетним либо оправдывает сексуальное поведение в отношении несовершеннолетних (при этом этот критерий «не применяется в отношении произведений, в которых изображаются оправданные их жанром и (или) сюжетом отношения между несовершеннолетними», отметили в РКН)

— направлена на убеждение в привлекательности «нетрадиционных сексуальных отношений»

— формирует положительный образ «лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях»

— формирует «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок»

— обосновывает «допустимость нетрадиционных сексуальных отношений»

— вызывает интерес к «нетрадиционным сексуальным отношениям», способна «вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям, изменить негативное отношение на положительное»

— оправдывает отказ от «традиционных сексуальных отношений» в пользу «нетрадиционных»

— формирует положительное отношение к смене биологического пола человека

— выражает социальное (или иное) одобрение людей, отрицающих свою «природную» половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками.