РКН разработал критерии для определения «ЛГБТ‑пропаганды». Сервисы уже удалили фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем»

Роскомнадзор разработал критерии для определения «ЛГБТ-пропаганды», заметили «Ведомости». Если приказ примут, он вступил в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать 6 лет.
— направлена на возбуждение сексуальных чувств по отношению к несовершеннолетним либо оправдывает сексуальное поведение в отношении несовершеннолетних (при этом этот критерий «не применяется в отношении произведений, в которых изображаются оправданные их жанром и (или) сюжетом отношения между несовершеннолетними», отметили в РКН)
— направлена на убеждение в привлекательности «нетрадиционных сексуальных отношений»
— формирует положительный образ «лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях»
— формирует «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок»
— обосновывает «допустимость нетрадиционных сексуальных отношений»
— вызывает интерес к «нетрадиционным сексуальным отношениям», способна «вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям, изменить негативное отношение на положительное»
— оправдывает отказ от «традиционных сексуальных отношений» в пользу «нетрадиционных»
— формирует положительное отношение к смене биологического пола человека
— выражает социальное (или иное) одобрение людей, отрицающих свою «природную» половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками.
Один из авторов закона о запрете «ЛГБТ-пропаганды» депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в декабре у РКН прошло два заседания с участием представителей онлайн-кинотеатров, на которых обсуждались новые нормы. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили три топ-менеджера крупных видеосервисов. По их словам, на встрече обсуждали, что именно относить к «пропаганде ЛГБТ», что можно продолжать показывать с маркировкой «18+».
Собеседники издания сказали, что регулятор в конце декабря разослал видеосервисам список фильмов и сериалов, которые, по его мнению, относятся к «пропаганде ЛГБТ». Кроме того, РКН обсуждал вариант общественного контроля, то есть реакции на обращения граждан.
В список разосланного сервисам «запрещенного контента» вошли фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем». Корреспондент «Ведомостей» убедился, что эти картины сейчас недоступны на легальных видеосервисах.
Помимо этого, РКН обнаружил «недопустимую информацию» в некоторых эпизодах первого сезона сериала «Сексуальная жизнь студенток», а также в эпизодах первого сезона сериала «Будет больно». Представители видеосервисов отказались от комментариев, как и гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» вступил в силу в России 5 декабря. Он распространяется как на детей, так и на взрослых.
Документ предусматривает запрет пропаганды «нетрадиционных отношений», педофилии, смены пола в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе.
Наказывать за «пропаганду» ЛГБТ будут штрафом до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 млн или для юрлиц. За распространение среди несовершеннолетних «информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у них желание сменить пол» предлагается штрафовать граждан на сумму до 200 тысяч рублей, должностных лиц — до 400 тысяч, юрлиц — до 4 млн.