В Минске подписали документы о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси

В Минске состоялась встреча министров обороны Беларуси и России Виктора Хренина и Сергея Шойгу. Стороны подписали документы о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси, отчитались в белорусском оборонном ведомстве.
«Размещение нестратегического ядерного оружия — действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран», — заявил Хренин.
«Нестратегическое ядерное оружие», как следует из заявления, будет находится «в специальном хранилище».
«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», — уточнил Шойгу.
Фото: пресс-служба Минобороны Беларуси
В марте президент РФ Владимир Путин заявлял, что 1 июля Россия закончит строительство «специального хранилища для тактического ядерного оружия» в Беларуси. По его словам, РФ уже разместила в Беларуси десять самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие, и передала Минску комплекс «Искандер».
Украина после этого обратилась к белорусскому обществу с призывом не допустить по размещение на территории Беларуси ядерного оружия, поскольку это может «превратить страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для его будущего».
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае размещения ядерного оружия в Беларуси, Европейский союз готов будет ввести новые санкции.
В Минске состоялась встреча министров обороны Беларуси и России Виктора Хренина и Сергея Шойгу. Стороны подписали документы о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси, отчитались в белорусском оборонном ведомстве.
«Размещение нестратегического ядерного оружия — действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран», — заявил Хренин.
«Нестратегическое ядерное оружие», как следует из заявления, будет находится «в специальном хранилище».
«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», — уточнил Шойгу.
Фото: пресс-служба Минобороны Беларуси
В марте президент РФ Владимир Путин заявлял, что 1 июля Россия закончит строительство «специального хранилища для тактического ядерного оружия» в Беларуси. По его словам, РФ уже разместила в Беларуси десять самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие, и передала Минску комплекс «Искандер».
Украина после этого обратилась к белорусскому обществу с призывом не допустить по размещение на территории Беларуси ядерного оружия, поскольку это может «превратить страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для его будущего».
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае размещения ядерного оружия в Беларуси, Европейский союз готов будет ввести новые санкции.