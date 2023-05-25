В Минске подписали документы о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси

В Минске состоялась встреча министров обороны Беларуси и России Виктора Хренина и Сергея Шойгу. Стороны подписали документы о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси, отчитались в белорусском оборонном ведомстве.

«Размещение нестратегического ядерного оружия — действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран», — заявил Хренин.

«Нестратегическое ядерное оружие», как следует из заявления, будет находится «в специальном хранилище».

«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», — уточнил Шойгу.