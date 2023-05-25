Пригожин заявил о начале вывода ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Основатель частной военной кампании «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что начал вывод подразделений из города Бахмут. «Мы выводим боевые подразделения из Бахмута. <…> До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным. Но если военным будет трудно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале его пресс-службы. По словам Пригожина, 1 июня наемники получат новые задачи.

Пригожин объявил о полном взятии Бахмута Бахмута 20 мая. Украинские власти официально сдачу города не подтверждали. По его словам, операция по взятию города началась 8 октября и длилась 224 дня. Тогда Пригожин сказал, что до 25 мая город подготовят к передаче военным.