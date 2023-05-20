Минобороны России отчиталось о взятии Бахмута под контроль силами ЧВК «Вагнер» при поддержке ВС РФ

Минобороны России отчиталось о взятии Бахмута под контроль. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов „Вагнер“ при поддержке артиллерии и авиации „Южной“ группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — говорится в сообщении МО РФ.

Днем в субботу глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцам удалось полностью взять Бахмут. По его словам, до 25 мая город подготовят к передаче российским военным.

После этого Минобороны Украины опровергло полное взятие Бахмута российскими силами.

«В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе „Самолет“. На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор», — заявила замглавы ведомства Анна Маляр.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал Reuters, что заявление Пригожина не соответствует действительности. «Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте», — сообщил он.