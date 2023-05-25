NYT: США подозревает, что Украина, вероятно, причастна к атаке беспилотников на Кремль

Американские чиновники заявили, что атака беспилотника на Кремль в начале мая, вероятно, была организована одним из специальных военных или разведывательных подразделений Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Американские спецслужбы не знают, какое подразделение, предположительно, осуществило нападение. Также им неясно, знал ли об операции президент Украины Владимир Зеленский или высшие должностные лица Украины. Некоторые собеседники издания считают, что Зеленский был в курсе о готовящейся атаке.

Спецслужбы США пришли к такому выводу отчасти из-за того, что ознакомились с перехваченными сообщениями, в которых российские власти обвиняли Украину, и теми, в которых украинские чиновники заявляли, что считают свою страну ответственной за атаку. Однако США не обладают достаточными доказательствами, чтобы утверждать о причастности Украины.

«Атака, по-видимому, была частью серии операций, из-за которых официальные лица в Соединенных Штатах — крупнейшем поставщике военного оборудования для Украины — испытывают неудобства», — пишет издание. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что Россия обвинит США в атаке и «предпримет ответные действия, распространив войну за пределы Украины».

По мнению Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, существует «сеть украинских подразделений, способных проводить ограниченные операции внутри и за пределами России, используя либо свой собственный персонал, либо партнеров, работающих под их руководством». Некоторые из таких операций могли проводиться без санкции Зеленского.

В ЦРУ считают, что Украина также ответственна за гибель дочери российского прокремлевского философа Александра Дугина Дарьи и «военкора» Владлена Татарского, а также за ряд нападений в российских приграничных населенных пунктах, произошедших на этой неделе.